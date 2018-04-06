1980’lerin Japon animeleri, Stephen King romanları ve synthesizer müziklerinden ilham alan filme adını veren Thelma, kasabadaki hayatını ve dindar ailesini geride bırakarak Oslo’ya, üniversitede biyoloji okumaya giden çekingen bir kızdır.
Burada, güzel sınıf arkadaşı Anja’ya âşık olur, ancak bu durum Thelma’ya fazla ağır gelir.
İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale kazanan Reprise / Tekrar ve Oslo, 31 Ağustos filmleriyle tanıdığımız Joachim Trier’in özel efektlerden destek alan ve Norveç'in oscar adayı seçilen filmi Thelma, uluslararası prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yaptı.
Thelma
Yönetmen: Joachim Trier
Oyuncular: Eili Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen
Yapım: Thomas Robsahm
Ülke: Norveç, Danimarka, Fransa, İsveç
İthalat: Bir Film
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Filmin mmknmrtb notu ::
Kendi uydurduğumuz ayıp, günah ve cehennem gibi ne idüğü belirsiz mefhumlarla kafaları bulandırılarak; ruh sağlıkları darmaduman edilmiş, sosyal çevrelerinden koparılmış, her türlü insani ilişkilerden uzaklaştırılmış masum evlatlarımızın, asıl cehennemi sırf bu nedenlerle ve bu dünyada yaşadıklarını/yaşayacaklarını açıkça gözler önüne seren, gizem yüklü bir drama..
Dindar muhafazakâr baskının, bir genç kız üzerinde tetiklediği 'paranormal' tezahürleri, işin biraz da 'tesellisi' olarak görüyor; olayı, bizim için hiç de yabancı olmayan 'erkek/din egemen' bir gerçeğin, Norveç muadili olarak değerlendiriyorum..
İtirazı olan?.
7 /10
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