23.04.2018

Una Mujer Fantástica / Muhteşem Kadın


Garsonluk ve şarkıcılık yapan Marina, kendisinden 20 yaş büyük sevgilisi Orlando ile gelecek planları yapmaktadır.

Orlando’nun zamansız ölümünün ardından sevgilisinin ailesiyle ve toplumla yüzleşmek zorunda kalan Marina, nasıl bir kadın olduğunu herkese gösterecektir: Karmaşık, güçlü, samimi ve muhteşem.

Şilili yönetmen Sebastián Lelio'nun En İyi Yabancı Film dalında Oscar ödülünün sahibi olan filmi Una Mujer Fantástica / A Fantastic Woman / Muhteşem Kadın, 13 Nisan'da vizyona girdi..


Yönetmen: Sebastián Lelio
Senaryo: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza
Oyuncular: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco
Yapımcılar: Pablo Larraín, Sebastián Lelio, Gonzalo Maza
Görüntü Yönetmeni: Benjamín Echazarreta
Kurgu: Soledad Salfate
Yıl: 2017
Ülke: Şili, Almanya, İspanya, A.B.D.
Süre: 104 dakika




Filmin mmknmrtb notu:   6   /10


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