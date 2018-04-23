23.04.2018
Una Mujer Fantástica / Muhteşem Kadın
Orlando’nun zamansız ölümünün ardından sevgilisinin ailesiyle ve toplumla yüzleşmek zorunda kalan Marina, nasıl bir kadın olduğunu herkese gösterecektir: Karmaşık, güçlü, samimi ve muhteşem.
Şilili yönetmen Sebastián Lelio'nun En İyi Yabancı Film dalında Oscar ödülünün sahibi olan filmi Una Mujer Fantástica / A Fantastic Woman / Muhteşem Kadın, 13 Nisan'da vizyona girdi..
Yönetmen: Sebastián Lelio
Senaryo: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza
Oyuncular: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco
Yapımcılar: Pablo Larraín, Sebastián Lelio, Gonzalo Maza
Görüntü Yönetmeni: Benjamín Echazarreta
Kurgu: Soledad Salfate
Yıl: 2017
Ülke: Şili, Almanya, İspanya, A.B.D.
Süre: 104 dakika
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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