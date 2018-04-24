24.04.2018
Winchester
San Francisco'nun 80 kilometre dışındaki ıssız bir alanda, dünyanın en perili evi yer alıyor.
Sarah Winchester'ın (Oscar Ödüllü Helen Mirren) Winchester servetinin vârisinin yaptırdığı bu ev, ucu bucağı olmayan bir ev.
Yıllardır haftada yedi gün, 24 saat boyunca inşa edilen bu yer, yedi katlı ve yüzlerce odası var.
Dışarıdan bakan biri için burası, rahatsız bir kadının deliliğinin devasa bir yapıtı.
Ana Sarah bunu kendisi için, yeğeni için (Sarah Snook) ya da eve çağırdığı Doktor Eric Price (Jason Clarke) için yapmıyor. İntikam dolu hayaletler için bir hapishane, bir tımarhane yapıyor.
Ve içlerinden en korkutucu olanın, Winchester'larla görülecek bir hesabı var.
CBS Films sunar Winchester.
Eclipse Pictures ortaklığıyla, Screen Australia sunar.
Screen Queensland and Film Victoria ortaklığında Blacklab Entertainment and Imagination Design Works yapımı.
Yönetmen, Spierig Kardeşler (Jigsaw, Predestination), başrolde, Oscar Ödüllü Helen Mirren (Eye In The Sky, The Queen), Jason Clarke (Mudbound, Dawn of the Planet of the Apes) ve Sarah Snook (Steve Jobs, Predestination).
Senaryo, Tom Vaughan ve The Spierig Brothers.
Yapımcılar, Tim McGahan (Predestination) and Brett Tomberlin.
Yatırımcı yapımcılar, Benedict Carver (Eye In The Sky, Maps To The Stars), Daniel Diamond (Mother’s Day, Criminal Activities), Tobin Armbrust (The Woman in Black) ve Michael Burton.
Görüntü yönetmeni, Ben Nott ACS (Predestination, Daybreakers).
Yapım tasarımı, Matthew Putland (Predestination, Goldstone).
Kurgu, Matt Villa ASE (Predestination, The Great Gatsby).
Kostüm tasarımı, Wendy Cork (Predestination).
Müzik, Peter Spierig (Predestination).
Oyuncu seçimi, Maura Fay Casting, Leigh Pickford (Predestination, Killer Elite).
EFSANE
Sarah Winchester (Oscar Ödüllü Helen Mirren) devasa bir servetin vârisi ve bunu sağlayan şirketin büyük pay sahibi olmanın da ötesinde biriydi.
Kendisi aynı zamanda Kaliforniya, San Jose'deki sekiz odalı bir çiftlik evini, giderek büyüyen, açıklanamayan hayalet odalarıyla dolu bir labirente dönüştüren planın da mimarıydı.
Burası tek bir amaç için yapılmıştı: Perili olduğu için.
Ana plansa bir Winchester tüfeği tarafından alınan canların öldürüldüğü dünyaları yeniden yaratmak.. Duvarların içinde..
Yaslı dul bunu, tarifsiz olanla yüzleşmek için yapıyordu.
Mağdur ya da cani, yüzlerce intikam dolu ruh, kimi iyi kimi kötü, bu akıl hastanesine hapsedilmişti ve Sarah da hapishane müdürüydü.
SPIERIG KARDEŞLER FİLME DAHİL OLUYOR
Peter Spierig şöyle diyor: "Bu bir hayalet hikâyesi. Korkutucu bir perili ev-hayalet hikâyesi. Bunun benzersiz olan yanı ne? Gerçek birinden uyarlanmış. Hâlâ var olan gerçek bir ev var. Gerçek bir durum. Birçok farklı çağrışımın olduğu bir hikâye, bir tarih. Bu hayaletler, Sarah Winchester'a o silah yüzünden musallat olmuştu, gerçek bir icat. Bu, gerçek olan kadının hikâyesi."
İkiz kardeşi Michael ekliyor: "Kendini hep vadesi geçmiş olarak gören bir kadın. Onu, bu silahın adının rahatsız ettiği bir kadın olarak gördük. Akıllı, ileriyi düşünen ama deli biri olarak görülen bir kadın."
Spierig Kardeşler bu şekilde Winchester'a dâhil olmuş.
Sarah rolü için Helen Mirren'la anlaşıldıktan sonra, diğer bir önemli rol daha vardı.
Yapımcı McGahan şöyle diyor: "Jason Clarke'ın karakteri Dr. Eric Price, bizim gizemli Winchester Evi'ne ve Sarah Winchester'a giriş yolumuz. Onun rolü çok önemli."
Price, lavdanom bağımlısı. Zamanında aralarında depresyonun da bulunduğu birçok rahatsızlığın tercih edilen ilacıydı. Karısı Ruby'nin intiharının ardından ve kendisi de ölümün kıyısından döndükten sonra kullanıcı olmuş.
Peter Spierig şöyle diyor: "Price, korkunç bir trajedinin üstesinden gelmeye çalışan bir psikiyatr. Winchester Kurulunun, Sarah Winchester'ın deli olup olmadığını belirlemek için tutulduğunu sanıyor. Onu şirketten atarlarsa, onun payını alıp istediklerini yapabileceklerdi. Yani daha çok silah üreteceklerdi."
Aynı zamanda Sarah alternatif ürünlere bakıyordu, açılmaya çalışıyor, paten gibi her türden aletler yapmaya çalışıyordu.
Hayaletlere inanmayan şüpheci Price, Sarah'yı Winchester Mükerrer Ateşli Tüfek Şirketinden uzaklaştırma niyetiyle, akıl sağlığını değerlendirmek için o eve gitti. Ama onu eve getirmekteki amacı asıl farklı olan kişi Sarah'dı..
Clarke kadroya, Spierig Kardeşlerin Winchester'a bakış açısını "akıllıca bir gerilim" olarak gördüğü için katılmış.
Şöyle anlatıyor: "Eric karakterini sevdim. Helen Mirren tabii. O dönem, 1906 çok büyüleyici bir zaman. Herkesin öldürüldüğü bir slasher korku filmi değil de, korku, gerilim-dram olmasını sevdim. Ve tabii ki yönetmen kardeşlerin bununla derin bir bağlantısı vardı."
WINCHESTER EVİ VE YARATILMASI
Spierig Kardeşlerin ve Yapım Tasarımcı Matt Putland'ın hayal gücünün bıraktığı noktada Winchester Evi devam etmiş.
"Hiçbir ahengi ya da mantığı yok" diyor Peter Spierig. "Odanın üstüne oda, odanın yanına oda yapılmış ve bunlar aynı seviyede bile değil. Odalarda tuhaf mimarı acayiplikler, farklı şekiller ve boyutlar var."
Michael Spierig ekliyor: "Kadınların mimar olmasına izin verilmeyen bir dönemde burası Sarah Winchester'ın aklından çıkmış. Tüfeklerden gelen serveti, ona istediğini inşa etme imkânı tanımış. Kendisi hep iç dekorasyon, mimari ve inşaatla ilgilenmiş. Teknoloji anlamında öncüymüş. Odalar arası iletişimi sağlamak için buralarla bir dahili interkom sistemi icat etmiş. Bahçe için sulama sistemi yapmış ve San Jose'de telefonu olan ilk kişiymiş. Geleceği öngörmüş ve çok yaratıcıymış. Bence mimari tutkusu buradan geliyormuş ve bu yüzden yeni bir şeyler yapmak istemiş."
Yapım tasarımcısı Putland, Melbourne, Avustralya'daki setlerde kurulan evde, birçok önemli odayı yaratmak gibi zorlu bir görev üstlenmiş. San Jose'deki asıl evde üç gün boyunca çekim yapılmış. Kopyalamak amacıyla evi ziyaret edip kapsamlı bir şekilde araştırmasına rağmen, evin büyük kısmının zarar gördüğü anlaşılmış. Bu yüzden de dönem ve bu yıkıcı olayın öncesinde var olan şeylere dair araştırmasını genişletmesi gerekmiş. Bu yüzden de filmde görülen odaların çoğu, evin içinde sağlam kalan yerler.
YARIM KALAN BİR TÜR: WINCHESTER'IN GÖRÜNTÜSÜ
Winchester, Görüntü Yönetmeni Ben Nott'un Spierig Kardeşlerle dördüncü iş birliği.
Nott şöyle diyor: "Winchester'ın benzersiz bir hissiyatı ve dokusu var, bunu sağlayan da masraftan kaçınılmamış yapım tasarımı ve güzel kostümler. Melbourne'un Viktorya Dönemi mimarisi ve basit bir ışıklandırma felsefesi, vurgular ve zengin renklerle desteklenen derin siyahlıklar. Yaratıcı ekip, birçok filmde birlikte çalışmış, bu yüzden ortaya uyumlu bir görüntü çıkıyor. Görüntü geliştirmesine başlarken, en büyük ilhamı Kaliforniya, San Jose'deki Winchester Evi'nin muhteşem, eklektik çılgınlığından aldık.”
OYUNCULAR
HELEN MIRREN (Sarah Winchester) Oscar (The Queen), BAFTA, Altın Küre, Cannes Film Festivali, SAG Ödülü, Tony Ödülü ve Olivier Ödülü almış bir oyuncu ve "Dame" unvanına sahip.
Birçok film, TV ve tiyatro projesinde yer aldı. Bunlardan bazıları şöyle: The Queen'le Oscar kazandı, The Last Station, Gosford Park ve The Madness of King George'la Oscar'a aday gösterildi. 11 kez Altın Küre'ye aday gösterildi ve üç kez En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre kazandı: The Queen (sinema), Elizabeth 1 (TV) ve Losing Chase (TV), En İyi Kadın Oyuncu dalında dört BAFTA Ödülü - biri The Queen'le sinema kategorisinde, üçü de TV'de: Prime Suspect, Prime Suspect 2 ve Prime Suspect 3. Ve yedi kez BAFTA'ya aday gösterildi.
Dört Kez Primetime Emmy Ödülü kazandı - Prime Suspect: The Final Act, Elizabeth I, The Passion of Ayn Rand, Prime Suspect: The Scent of Darkness - ayrıca altı BAFTA adaylığı, Neil Jordan'ın Cal ve The Madness of King George'uyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Cannes Film Festivali'nde iki ödül kazandı ve Phil Spector, The Queen ve Gosford Park'la En İyi Kadın Oyuncu dalında üç SAG Ödülü kazandı.
Kendisini yakında şu filmlerde izleyebiliriz: The Leisure Seeker, The Nutcracker and The Four Realms ve Luc Besson'dan Anna M.
Mirren Oscar'a ilk kez Nicholas Hytner'ın The Madness of King George'daki Kraliçe Charlotte rolüyle aldı ve 1994'de Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.
İkinci Oscar adaylığı 2001 yapımı Robert Altman filmi Gosford Park'la geldi. Hizmetçi rolündeki performansı ona aynı zamanda Altın Küre ve BAFTA adaylıkları getirdi.
Mirren, The Last Station'daki Sofya Tolstoy rolüyle hem Oscar'a hem de Altın Küre'ye aday gösterildi.
JASON CLARKE (Dr. Eric Price), beğenilen bağımsız ve gişe filmlerindeki unutulmaz rolleriyle tanınan oyuncu, Amerikalı seyircilerin dikkatini ilk olarak Showtime'ın dram dizisi Brotherhood'da canlandırdığı Rhode Island'lı siyasetçi Tommy Caffee rolüyle çekti.
Ama asıl, yönetmen Kathryn Bigelow'un Oscar'larda yarışan Zero Dark Thirty filmindeki Dan rolüyle, günümüz sinemasının en saygı duyulan oyuncuları kategorisine geçti.
Bu unutulmaz rolü sayesinde Chicago Film Eleştirmenleri Derneği onu En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday gösterdi.
Clarke'ı yeni dönem dramı The Aftermath'ta, Keira Knightley ve Alexander Skarsgard'la, Serenity'de Matthew McConaughey ve Anne Hathaway'le ve Neil Armstrong'u Ay'a ayak basan ilk insan olmasını sağlayan efsanevi uzay görevinin anlatıldığı First Man filminde Ryan Gosling'le izleyeceğiz.
Kendisi kısa süre önce Marc Forster'ın All I See Is You filminde Blake Lively ile rol aldı.
Diğer bazı filmleri şöyle: Dawn of the Planet of the Apes, Knight of Cups, The Great Gatsby, White House Down, Lawless, Public Enemies, Yelling to the Sky, The Human Contract, Trust, Death Race, Child 44, Texas Killing Fields, The Better Angels.
YAPIM KADROSU
SPIERIG KARDEŞLER (Ortak Senarist-Ortak Yönetmen): Tek yumurta ikizi Michael ve Peter Spierig, Almanya doğumlu Avustralyalı yönetmen, senarist ve yapımcılar ve birlikte birçok prestijli ödüle aday gösterildiler.
Beğenilen bilimkurgu gerilim filmi Predestination'la dokuz dalda AACTA Ödülüne aday gösterildiler. Bunlar arasında En İyi Yönetmen ve En İyi Uyarlama Senaryo ödülü de vardı.
Spierig Kardeşler, En İyi Bilim Kurgu Film ve En İyi Senaryo dalında Predestination'la Toronto After Dark Film Festivali'nde Özel Ödülün sahibi oldu.
Winchester, kardeşlerin Predestination'da çalışan yapımcı Tim McGahan, başyapımcı Michael Burton, Görüntü Yönetmeni Ben Nott, Kostüm Tasarımcı Wendy Cork ve Kurgucu Matt Villa'yla da ikinci iş birliği.
Yapım Tasarımcı Matthew Putland, Predestination ve Undead'in ardından üçüncü kez Spierig'lerle birlikte çalışıyor.
Hayat birikimleriyle çektikleri düşük bütçeli zombi korku-komedi filmi Undead, Melbourne Uluslararası Film Festivali'nde Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu tarafından Fipresci Ödülüne layık görüldü. Film 17 film festivalinde gösterildi.
Spierig'lerin ikinci filmi Daybreakers, ABD çapında 2500 sinemada gösterime girdi. Ethan Hawke, Willem Dafoe ve Sam Neill'lı 2010 yapımı vampir gerilim, AFI Görsel Efekt Ödülü kazandı ve En İyi Özgün Senaryo dalında da Macquarie AFI Ödülü'ne aday gösterildi. Winchester filmi, Spierig Kardeşlerin, Lionsgate'le dördüncü iş birliği.
Winchester dışında Nott, Saw korku serisinin sekizinci filmi, Peter ve Michael Spierig'in yeni Jigsaw'unda da yer alıyor. Predestination ve Daybreakers filmlerinde de kardeşlerle çalışmıştı.
Nott, çalışmalarıyla birçok ödül kazandı. Presentation'la AACTA En İyi Görüntü Yönetmeni ödülü ve ACS Ödülü, Tomorrow, When the War Began, The Company ve Salem's Lot'la ACS Yılın Görüntü Yönetmeni ödüllerini kazandı.
Yine Tomorrow ve When the War Began'le ACS Altın Tripod Ödülü aldı. The Company ile Primetime Emmy Ödülleri'nde Mini dizi dalında En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'ne aday gösterildi.
Diğer filmleri arasında The Lovers ve Heatstroke, TV çalışmaları arasında Sisters of War, Nightmares & Dreamscapes, The Stories of Stephen King ve Ridley Scott'ın mini dizisi Coma yer alıyor.
MATTHEW PUTLAND (Yapım Tasarımcı): Winchester, Spierig Kardeşlerle dördüncü iş birliği. Kaliforniya, San Jose'deki Tarihi Winchester Gizemli Evi'ni Melbourne, Avustralya'da yeniden yarattı.
Bilimkurgu gerilim Predestination'la Putland AACTA, Avustralya Yapım Tasarımcıları Derneği ve FCCA En İyi Yapım Tasarımı Ödülünü kazandı.
Goldstone filmiyle AACTA En İyi Yapım Tasarımı, Mystery Road'la da FCCA En İyi Yapım Tasarımı Ödülüne aday gösterildi.
Yer aldığı bazı filmler şöyle: Mystery Road, Goldstone, Scooby Doo, The Chronicles of Narnia, Voyage of the Dawn Treader, San Andreas, Australia Day ve Jungle.
WENDY CORK (Kostüm Tasarımcı): Spierig Kardeşlerle bir önceki çalışması olan hit bilimkurgu Predestination'la En İyi Kostüm Tasarımı dalında AACTA ödülüne adat gösterildi.
Avustralya Yapım Tasarımcıları Derneği tasarından En İyi Kostüm Tasarımı Ödülüne layık görüldü.
Avustralya Film Enstitüsü onu, 2010 yapımı 2. Dünya Savaşı dramı Beneath Hill 60 ile En İyi Kostüm Tasarımı dalında aday gösterdi.
Filmin mmknmrtb notu: 4 /10
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