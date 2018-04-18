Yol Kenarı : Sade bir sinemanın peşinde

Filminin, işaret etmek istediği şeylere dair alegorilerle dolu olduğunu ama bunları açıklamayı doğru bulmadığını söyleyen yönetmen; “Seyirci kendi meşrebince anlıyor. Mutlaka sizin anladığınız benimkinden farklıdır, bunu bozmak istemem” dedi ve şunları ekledi: “Filmin anlatmak istediği şey ve benim muradım aslında şu: Kötü bir yere doğru gidiyoruz. Gidişat kötü bir sonu işaret ediyor, sadece biz değil bütün dünya için. Fakat kıyamet iyi bir şeyin işaretidir de bence; çünkü bir sona gitmeden yeniden başlamak mümkün olmaz. Dip yok diyoruz ama aslında nerede olduğunu bilmiyoruz. Ancak sona giderek başlangıca dönebiliriz. Filmde yeni bir başlangıç için umut var.”
Filmin görsel estetiği ile seyirciden gelen soruyu yanıtlayan Pirselimoğlu, “Atlayan, zıplayan, dans eden kamerayı sevmiyorum. Sade bir görselin ve sinemanın peşindeyim. ” dedi.
|Tayfun Pirselimoğlu
Filmin uzaktaymış gibi görünen ama aslında öyle olmayan bir yerde geçtiğini vurgulayan yönetmen, “Ana yolda akan bir hikâye değil, yan yoldan geçiyoruz.” dedi.
Ulusal Yarışma En İyi Yönetmen ödülü : Tayfun Pirselimoğlu
Ulusal Yarışma En İyi Erkek Oyuncu Ödülü : Tansu Biçer
Yol Kenarı
Fırtınalı deniz ile gür ormanlar arasına sıkışıp kalmış bir kasabaya kıyamet, korkutucu işaretleriyle yaklaşmaktadır.
Çözümlenemeyen ölümler ve gizemli doğa olayları, Deccal’ın gelişinin işaretidir.
Genç bir adam, cinnetin eşiğindeki kasabaya gelir ve kasabanın kahvesinde çalışmaya başlar.
Genç adamın tutulduğu hemşire bir gün, adamın sırtındaki lekeyi görür.
Dedikodu hızla yayılır ve kasabadakiler genç adamın Mehdi olduğuna inanmaya başlar.
Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu
Senarist: Tayfun Pirselimoğlu
Görüntü Yönetmeni: Andreas Sinanos
Kurgucu: Ali Aga
Özgün Müzik: Nikos Kypourgos
Oyuncular: Tansu Biçer, Nalan Kuruçim, Taner Birsel, Ercan Kesal
Yapımcı: Tayfun Pirselimoğlu, Vildan Erşen
Ortak yapımcılar: Nikos Moustakas, Nancy Kokolaki, Guillaume Deseille, Ali Bayraktar
Yapım Şirketi: Mitra Filmcilik
Dünya Hakları: Mitra Filmcilik
TÜRKİYE / 2017 / DCP / Siyah-Beyaz / 120´ / Türkçe
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
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