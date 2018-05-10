Lewis, bu kaçırma girişimi için her şeyi titizlikle planlamıştır.
Genç kadını ses geçirmeyen, 10 metrekarelik bir odaya kapatır ve ona geçmişiyle ilgili sorular sormaya başlar.
İçten içe intikam almayı takıntı haline getiren Lewis, evdeki tüm konuşmaları kaydetmekte ve Cathy’ye saklamaya kararlı olduğu bazı sırları itiraf ettirmeye çalışmaktadır.
Fakat Cathy’nin kolay pes etmeye niyeti yoktur ve aralarındaki gerilim arttıkça kurbanın kim olduğu belirsizleşecektir.
Yönetmenliğini Suzi Ewing'in üstlendiği, “10 Cloverfield Lane” ve “Cube” gibi filmlerin izinden giden filmin başrollerinde Luke Evans (Fast and Furious, Hobbit, Beauty and the Beast, Dracula Untold) ve Kelly Reilly (Sherlock Holmes, Flight, Eden Lake, True Detective) yer alıyor.
10x10, Türkiye’de 11 Mayıs’ta izleyiciyle buluştu.
Yönetmen: Suzi Ewing
Senaryo: Noel Clarke
Oyuncular: Luke Evans, Kelly Reilly, Noel Clarke
Görüntü Yönetmeni: Aaron Reid
Kurgu: Ian Davies
Müzik: Christopher Holmes
Yapımcı: Jason Maza, Noel Clarke, Maggie Monteith
Yapım Yılı: 2018
Ülke: İngiltere
Süre: 88 dk.
Tür: Korku, Gerilim
Filmin mmknmrtb notu ::
Anca bir kısa filmlik barutu olan senaryosunu lastik gibi uzatabilmek için epeyi 'efor' sarfedilmiş, mantık hatalarından zincir yapıp boynuna asmış bir tuhaf film..
Zincire hiç girmeyeyim da şu 'uzayan lastik' görevini, kaçıran adamla kaçırılan kadın arasında durup durup tekrardan başlatılan -saçmalıklar silsilesinden ibaret- kavga dövüş sahnelerinin yerine getirdiğini belirteyim..
O değil de, bu kavga sahneleri sırasında, kendisine 'dünyanın en salak mağduru' denebilecek, yaldızlı boynuzları pırıl pırıl parlayan 'öküz gibi' bir adamın, 'çıtı pıtı' bir kadından yediği şahane dayaklar sırasında içimin yağlarının eridiğini ve her defasında, 'Eline, yüreğine sağlık bacım, vur ha vur şu deyyusa!' deyu söylendiğimi inkâr edecek değilim..
"Tv'de yerli dizi seyreden anne tepkisi"ni akla getiren bu davranışımın, filmin üzerimde oluşturduğu negatif etkiyi anında yok ederek, dingin bir ruh haliyle sinemadan çıkmama sebep olduğu, deneysel bir gerçektir..
Her şeye rağmen filmi izleyeceklere -naçizane- tavsiyemdir..
4 /10
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