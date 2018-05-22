22. İstanbul Tiyatro Festivali’nin İlk Sürprizi : Nederlands Dans Theater I

22. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ilk sürprizi, 1959 yılından bu yana ortaya koydukları her bir koreografiyle güncel dansta çığır açan Nederlands Dans Theater I oldu.
Topluluk, Hollanda Konsolosluğu değerli işbirliği ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin En Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsorluğunda, 28 ve 29 Kasım’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Tiyatro’da İstanbul seyircisiyle buluşacak.
Kusursuz koreografilerine eşlik eden müzik kullanımları, yenilikçi sahne ve ışık tasarımları, 16 farklı ülkeden gelip aynı çatı altında mükemmelliği yakalayan yetenekli dansçıları ile güncel dansın geleceğini belirleyen Nederlands Dans Theater I, topluluğun en üretken dört koreografından dört bölümlük bir dans maratonuyla İstanbul’a geliyor.
Topluluk İstanbul’da, 2002 yılından itibaren Nederlands Dans Theater’ın yerleşik koreografları olan Sol León ve Paul Lightfoot’tan Shut Eye ve Shoot the Moon, toplulukta 10. yılını kutlayan ve Paris Opera ve Balesi, Ballett Frankfurt, Kanada Ulusal Balesi gibi pek çok topluluk için çoğu ödüllü 50 koreografiye imza atan Crystal Pite’tan The Statement ve Hollanda’nın en önemli dans ödülü Zwaan’a “En Etkileyici Koreografi” dalında iki kez layık görülen, Marco Goecke’den Woke up Blind gösterilerinden oluşan bir seçki sunacak.
Koreografisi kadar müziğiyle de hafızalara kazınacak gösterinin Shut Eye bölümünde Ólafur Arnalds ve Bryce Dessner’in dışavurumcu müziği dingin bir masala, Shoot the Moon’da ise Philip Glass’ın sinematik besteleri, üç odaya ayrılmış bir set üstünde romantik ilişkilerin çözülüşüne dair tutkulu bir şiire esin verecek.
The Statement, uzak bir ülkedeki bir çatışmanın fitilini ateşlemekle görevlendirilmiş dört karakterin iktidar savaşını bir toplantı masası etrafındaki yüksek nabızlı bir kurguyla resmederken, Woke up Blind ise genç yaşta hayata veda eden Jeff Buckley’nin güçlü sesi ve baş döndürücü gitarları eşliğinde bilinmeze doğru sürüklenen altı dansçıyla akıllardan kolay kolay çıkmayacak bir gösteri ortaya koyacak.
Nederlands Dans Theater I Gösterisinin Biletleri Nerede, Ne Kadar?
22. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 28 ve 29 Kasım tarihlerinde sahnelecek Nederlands Dans Theater I biletleri 11 Mayıs Cuma günü saat 10:30 itibariyle Biletix satış noktaları ve İKSV ana gişeden (10.00–18.00 saatleri arasında açık olan ana gişe, Pazar günleri kapalıdır) temin edilebilecek.
Lale Kart üyeleri biletlerini 9 Mayıs - 10 Mayıs tarihlerinde öncelikli ve indirimli olarak alabilecek.
Koç Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda festival programındaki tüm öğrenci biletleri bu yıl da 10 TL’den satışa sunulacak (sadece İKSV ana gişeden).
Nederlands Dans Theater I gösterisinin diğer kategori biletleri ise 50, 80, 120, 150, 180 ve 250 TL üzerinden temin edilebilir.
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