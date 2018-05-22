46. İstanbul Müzik Festivali başlıyor!

12 Haziran’a kadar devam edecek festival sahnede müziği icra edenleri, koltuklarındaki dinleyicileri ve perde arkasındaki destekçileriyle 46. yılında “aile bağları” temasını merkezine alan bir programla müzikseverlerin karşısına çıkıyor.
46 yıldır farklı kuşakları müzikle buluşturan İstanbul Müzik Festivali, bu yıl müzikseverleri aile ilişkileri arasındaki müziğin izini sürmeye, müziğe dair anılarını yeniden hatırlamaya ve keşfetmeye davet ediyor.
46. İstanbul Müzik Festivali 17 farklı mekânda 25 konser, 19 konser öncesi etkinlik ve atölye çalışmalarıyla 500’e yakın sanatçıyı ağırlayacak.
1988 yılından bu yana çeşitli kategorilerde festivale katkı sunan E.C.A Presdöküm Sanayii A.Ş., son 3 yıldır desteğini Festival Sponsoru olarak sürdürüyor, ayrıca bu yıl 3 Haziran Pazar günü Kapalıçarşı’da gerçekleştirilecek “İstanbul’un Ezgileri” konserinin gösteri sponsorluğunu ECA–SEREL olarak üstleniyor.
|Yekwon Sunwoo
Festival Açılışını BİFO ve Genç Piyanist Yekwon Sunwoo Yapacak
46. İstanbul Müzik Festivali, açılış konserini 14 yıldır gelenek halini aldığı üzere yine Sascha Goetzel yönetimindeki Festivalin Yerleşik Orkestrası Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde ödüllü genç bir solistle gerçekleştirecek. BİFO’nun, İstanbul Müzik Festivali’nde bu yıl buluşacağı solist 2017 XV. Uluslararası Van Cliburn Piyano Yarışması’nın ilk Güney Koreli birincisi Yekwon Sunwoo olacak. Türkiye’deki ilk konserini festivalde gerçekleştirecek olan 28 yaşındaki Yekwon Sunwoo piyano üzerindeki üstün hâkimiyeti ve kuvvetli yorumculuğuyla son yıllarda pek çok ödülün sahibi oldu. 46. İstanbul Müzik Festivali açılış töreni ve konseri 23 Mayıs Çarşamba akşamı saat 19.00’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.
46. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü Prof. Yekta Kara’ya takdim edilecek. Türkiye’de sahneye koyduğu sayısız eserin yanı sıra yurtdışında konuk yönetmen olarak çalışan sahnelediği operalar Danimarka, İspanya, Portekiz, İtalya, Macaristan, Estonya, Rusya ve Çin'de sergilenen Yekta Kara, önemli uluslararası opera yarışmalarının da jüri üyesidir. Yekta Kara 1983'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyeliğini sürdürüyor.
|Tekfen Filarmoni Orkestrası
46. İstanbul Müzik Festivali İlk Haftasında Dünyanın En İyi Orkestralarını, Solistlerini ve Geleceğin Yıldızlarını Ağırlıyor
İstanbul Müzik Festivali’nin düzenli konuklarından Tekfen Filarmoni Orkestrası, 23 ülkenin en değerli müzisyenlerini bir araya getirirken dünyaca ünlü konuk sanatçılar ile verdiği konserler ile de doğu-batı sentezinin büyüsünü gözler önüne seriyor. Tekfen Filarmoni Orkestrası, müzik direktörü Aziz Shokhakimov yönetiminde, bu kez günümüzün en gözde keman virtüözlerinden Charlie Siem ile 25 Mayıs Cuma akşamı Aya İrini Müzesi’nde, Tekfen Vakfı’nın sponsorluğunda gerçekleştirilecek konserde müzikseverlerle buluşacak. Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası Rachmaninov’un son bestesi, 1940’ta tamamladığı Senfonik Danslar’ı seslendirecek, Charlie Siem ise Brahms’ın bestelediği tek keman konçertosunu yorumlayacak.
|Daniil Trifonov
İstanbul Müzik Festivali’nin en son 2009 yılında ağırladığı dünyanın en önde gelen orkestralarından La Scala Filarmoni Orkestrası, şef Daniel Harding yönetiminde ve Grammy ödüllü piyanist Daniil Trifonov eşliğinde müzikseverlerle buluşacak. 1982 yılında kurulan La Scala Filarmoni Orkestrası, Ricardo Muti’nin 2005 yılına kadar yürüttüğü daimi şefliğinde dünyanın tüm prestijli salonlarında konserler verdi. 35 yıl içinde 600’ün üzerinde konser veren La Scala Filarmoni Orkestrası her yıl 40.000 dinleyicinin katılımını sağlayan Concerto per Milano’ya ev sahipliği yapıyor. Paris Orkestrası’nın daimi şefliğine getirilen Daniel Harding’in şefliğinde, çağımızın en önemli genç piyanistlerinden, 2016’da Gramophone Yılın Sanatçısı, 2017’de ECHO Klasik Ödülü ve 2018 yılı başında da Grammy alan Daniil Trifonov’un solist olacağı La Scala konseri, 27 Mayıs Pazar akşamı Yapı Kredi’nin yüksek katkısıyla ve Bell Şirketler Topluluğu ve Organik Group’un gösteri eş sponsorluğunda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. La Scala Filarmoni Orkestrası konserinden önce yazar Aydın Büke üst fuayede Konsere Doğru Etkinlikleri kapsamında Beethoven ve Erocia Senfonisi üzerine bir konuşma gerçekleştirecek.
|Iklim Tamkan - Senem Demircioglu
Festival kapsamında İstanbulluların hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapmalarını sağlayan ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri bu yıl Babylon, bomontiada ve Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Hafta Sonu Klasikleri serisinin 26 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’da Babylon’da gerçekleşecek ilk konserinde Fazıl Say’ın prodüktörlüğünü yaptığı İlk Atlas albümüyle mezzosoprano Senem Demircioğlu ve piyanist İklim Tamkan ikilisi, türküleri ve 17. ve 18. yüzyılın önemli bestecilerinin eserlerini, özgün yorumlarıyla dinleyicilerle buluşturacak.
46. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle hayata geçirilen “Yarının Kadın Yıldızları” destek fonundan faydalanmaya hak kazanan 14 genç kadın müzisyen belirlendi. Klasik müziğin farklı alanlarından üstün yetenekli kadın müzisyenlere destek olmayı amaçlayan projenin tüm bilet gelirlerinin de aktarılacağı destek fonu dinleyicilerinin de katkılarıyla oluşturulacak.
Seçici Kurul tarafından desteğe değer bulunan adaylardan bazılarının yer alacağı konser, 28 Mayıs Pazartesi akşamı Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’da gerçekleştirilecek. Yarının Kadın Yıldızları projesinin ilk yılında kanaat önderi olarak, Türkiye’nin ilk “harika çocuğu” İdil Biret de onur konuğu olarak sahnede gençlerle olacak. Yazar Yekta Kopan moderatörlüğünde düzenlenecek Konsere Doğru söyleşisi kapsamında ise, Trakya Tıp Fakültesi öğrencisi ve kök hücre araştırmacısı İnci Kadribegiç ile Yale öğrencisi ve Nobel’e İlk Adım Fizik Ödülü sahibi Zeynep Karacan kişisel başarı hikâyelerini anlatacak.
|İdil Biret
Festival Bu Yıl Çocukları Klasik Müziği Deneyimleyerek Öğrenmeye Davet Ediyor
46. İstanbul Müzik Festivali bu yıl ilk kez Pera Müzesi eğitim bölümü işbirliğiyle çocuklara özel bir atölye programı gerçekleştirecek. Bütünsel bir sanat deneyimine vurgu yapan atölyelerde 4-6 ve 7-12 olmak üzere iki yaş grubuna yönelik toplam 8 atölye çalışması düzenlenecek. Pera Müzesi’nde 26-27 Mayıs ve 2-3 Haziran hafta sonlarında gerçekleştirilecek atölyelerde, çocuklar Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan Osman Hamdi Bey’in İki Müzisyen Kız isimli eseri ile Franz Hermann, Hans Gemminger ve Valentin Mueller’in ortak yapıtı Türk Hareminden Bir Sahne tablosundan esinlenecek, müziği yaparak ve yaşayarak deneyimleyecekler. “Aile bağları” teması kapsamında, 7-12 yaş grubu atölyelerin ikisi çocukların büyükanne ve büyükbabalarının da katılımıyla düzenlenecek. 15 kişiyle sınırlı atölyeler ücretsiz olup rezervasyon gereklidir. Atölye rezervasyonları egitim@peramuzesi.org.tr adresinden yaptırılabilir.
46. İstanbul Müzik Festivali Biletleri
Festival biletleri Biletix satış sistemi ve İKSV Ana Gişe’den (10.00-18.00 arası, Pazar günleri kapalı) temin edilebilir.
Üyelikleriyle İKSV'nin sene boyunca gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri destekleyen Lale Kart üyeleri, İstanbul Müzik Festivali konserlerinin biletlerini sadece öncelikli olarak değil festival sırasında da indirimli fiyatlarla alabiliyor. İKSV tarafından 2002 yılından bu yana sürdürülen Lale Kart üyelik programı, beş farklı kategoride bir araya getirdiği 4500’ü aşkın kültür sanat dostuna, vakfın düzenlediği etkinliklerde ayrıcalık ve öncelik sağlıyor. Lale Kart üyeleri İKSV’ye katkı sağlarken, festival etkinliklerindeki indirimlerin yanı sıra İstanbul’da birçok farklı kültür, sanat ve yaşam mekânında indirimlerden de faydalanabiliyor. Ayrıntılı bilgi için: http://www.lalekart.org/
Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri bu yıl da festival konserlerini ücretsiz izleyebilecek
Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, bu yıl da festival konserlerini ücretsiz olarak takip edebiliyor. Öğrencilerin, katılmak istedikleri konserden bir gün önce, http://rezervasyon.iksv.org/ adresine e-posta ile ad ve soyadı bilgileriyle birlikte öğrenci belgelerini göndermeleri gerekmektedir. Konser için onaylar e-posta adreslerine ulaştırılacaktır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder