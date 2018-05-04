Kendisine yakışır bir şekilde çeteye kaynayan Barış ise, Ali için işleri daha da zorlaştırmaya kararlıdır.
Ekibin aksi oğlanı Gökhan, rüyalarındaki kızla beraber olmak için bir bedel ödemek zorunda kalacak, kızlar karşısında tüm büyüsünü yitiren çapkın Sinan ise kafasındaki güzellik kavramını sorgulayacaktır.
Normalde sorunların çıkış noktası olan uçarı Oğuz, bu kez bir yanlış anlamanın kurbanı olacak ve annesi Zeliş Sultan'a en büyük kabusunu yaşatacaktır.
Tüm bu olan biten arasında Yaprak, kendisine gelen gizemli hediyelerin sırrını çözmeye çalışırken, diğer yandan da zorlu bir aşk ve arkadaşlık sınavı vermek zorunda kalacaktır."
4N1K 2
Yönetmen: Murat Onbul
Senaryo: Deniz Coşkun, Büşra Yılmaz (eser)
Oyuncular: Gözde Mutluer, Bülent Alkış, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş, Deniz Özerman
Yapım: 2018, Türkiye, 100'
Filmin mmknmrtb notu ::
Bir zamanlar, bir grup oluşturup da 'çete'leşmiş liseli oğlanların kızlarla 'romantik' ilişkiye girmeleri -1978 yapımı kült müzikal Grease'de de görüldüğü üzre- pek hoş karşılanmaz, aralarında alay konusu olurmuş..
ABD'de artık böyle bir saçmalığa yer olmadığını, orada yaşadığımızdan değil elbette, yine filmlerden biliyor; Yankee gençliğini, bu değişimleri için kutlarken, darısı bizimkilerin de başına, diyoruz..
|Filmin en yetenekli ve en şirin şeyi (kafesteki değil!)
Evet haklısınız, bir Türk filmi için biraz fazla Amerikan bir giriş oldu; ama ne yapalım ki, okulundan her türlü mekânına, kızlı erkekli muhtelif çocuk tiplemelerinden ailelerine ve onları meşgul eden 'mühim' sorunlara kadar -versiyonu biraz eski de olsa- buram buram ABD kokan bir filmle karşı karşıyayız..
Demek ki Turgut Özal'ın yıllar önceki o büyük hayali gerçekleşmiş ve Türkiye, Küçük Amerika olmuştur artık, çok şükür!.
Buraya bi yerlere iliştireceğim fragmanı izleyince, ne demeye çalıştığımı zaten anlayacaksınız..
Öte yandan, ülke gençliğinin mühim bir kesiminin durumu Kar'daki gibiyse, bir bölümü de bu filmdeki hayatı yaşıyor olabilir, ki bu da gayet normal..
Ancak, mesele o değil; asıl meselemiz, slapstick'e meyyal ve romantik komedilerin klişeleriyle oluşturulan bir senaryo ve de 'akla zarar' tesadüflerle oluşturulan aşırı zorlama sahneleriyle bu filmin, geçen yılın 'en kötü 10 film' listemize girmeyi kıl payı kaçıran -aynı adlı- ilk filmin kalite(sizlik) seviyesini de aynen tekrar ediyor olmasıdır..
Evet şimdi de, 'Tek meselen bu olsun be adam!' mealindeki serzenişlerinizi duyar gibi oluyor; 'siz de haklısınız' deyu mırıldanarak, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum..
3 /10
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