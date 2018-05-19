19.05.2018
'Ahlat Ağacı' Cannes'da!
Ahlat Ağacı, dün gece, yarıştığı Cannes Film Festivali'nde gösterildi..
Ecnebi bir eleştirmenin gösterimden sonra yaptığı şu kısa eleştiri, nasıl bir şaheserle karşılaşacağımız hakkında fikir vermektedir..
"Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı, kırsal Türkiye'de kurulan karmaşık bir baba ile oğul ilişkisi hakkında ve kesinlikle harika. Elbette, sonuna kadar uzanan uzun bir yol bu; fakat tanrım, bu ne büyük bir kazanç! Ceylan'ın filmi, bir büyük edebiyatın zenginliğine ve derinliğine sahip."
(Google Translate'ten bir tık ilerde olan dil bilgimle tercüme edilmiştir.)
Festivalin özel davetine rağmen -bazı özel işlerim dolayısıyla- katılamadığım bu etkinlikten, konumuzla ilgili videoları -hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan- alt alta ekleyerek, üzerime düşen amme hizmetini hiç değilse böyle yerine getireyim istedim..
Nuri Bilge Ceylan ve Ahlat Ağacı'nın alacağı muhtemel ödüllere naçizane bir katkı olarak kabul etmenizi istirham ederim..
ve Ahlat Ağacı izlendikten sonra..
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