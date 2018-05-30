Akbank Caz Festivali biletleri Haziran'da satışa çıkıyor!

|Avishai Cohen
Her yıl binlerce müzikseveri cazın farklı renkleriyle buluşturan Akbank Caz Festivali, 28. yılında da birbirinden özel performanslara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
28. Akbank Caz Festivali’nin biletleri ilk satışa çıkacak konserleri arasında Bixiga 70, Avishai Cohen, Karl Hector & The Malcouns yer alıyor.
Festivalin konser biletleri 1 Haziran Cuma günü Mobilet’te satışa çıkıyor.
Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif işbirliğiyle gerçekleştirilen 28. Akbank Caz Festivali, 26 Ekim Cuma günü Babylon’da Bixiga 70’i ağırlayacak.
Grubun zaman ve mekan arasındaki sınırları bulanıklaştıran, janrlar ötesi müziği, São Paulo’nun avangart pop, caz ve dub sahneleriyle haşır neşir olan ve farklı müzikal geçmişlerden gelen dehasıyla birleşerek cazseverlerle buluşacak.
|Bixiga 70
Hem grubun adıyla hem de benimsedikleri ruhla, Afrobeat’in öncülerinden Fela Kuti’nin grubu Afrika 70’in izinden giden Bixiga 70, dinleyicilerine Afrika ve Güney Amerika ritimlerinin nefis bir füzyonunu vadediyor.
28. Akbank Caz Festivali kapsamında ayrıca; trompetinin berrak sesiyle tanınan ve çağdaş caz sahnesinin kendinden en çok söz ettiren isimlerinden Avishai Cohen, 21 Ekim Pazar günü CRR’de izlenebilecek.
Yeni albümü “Cross My Palm With Silver” ile cazseverlerle buluşacak Cohen, hayranlık uyandıran enerjisini 28. Akbank Caz Festivali sahnesine taşıyacak.
|Karl Hector & The Malcouns
Bilet satışları başlayan üçüncü konser ise zamansız bir müzik şöleni için festival sahnesinde yerini alacak grup Karl Hector & The Malcouns.
Krautrock’ın deneyselliğini, Afrobeat ve caz ile harmanlayarak funk’a ustalıkla yediren Karl Hector & The Malcouns’ın müziği, evrensel tınıların sonsuz olasılıklarından beslenen bir vaha adeta.
Gitarist ve yapımcı JJ Whitefield, Poets Of Rhythm ve Whitefield Brothers yıllarından sonra, davulcu Zdenko Curulija ile birlikte 2007 yılında, sürprizlerle dolu bir grup olarak kurulan Karl Hector & The Malcouns, 19 Ekim Cuma günü Babylon’da sahne alacak.
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