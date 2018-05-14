İçine kapanıktır.
Ayrılmış olduğu karısından, çok da ilgilenmediği 3 yaşlarında bir kızı vardır.
Salim, yeni bir cinayet davası üzerine çalışırken, bir süredir devam etmekte olduğu göz tedavisinin sonuç vermediğini ve zamanla tamamen kör olacağını öğrenir.
Bu gerçekle baş etmeye çalışırken, ilgilendiği davada öldürülen kişinin karısı Handan Hanım'ın da kör bir piyanist olması, Salim'in durumunu daha da ilginç kılar.
Dava süreci ilerledikçe Handan Hanım'a fena halde gönlünü kaptıran Salim, ondan yüz bulamayınca, ilgisini cinayetin bir numaralı katil zanlısının kör karısı Leyla'ya yöneltir.
Ama şüphesiz en tuhafı, Salim'in canından çok sevdiği annesinin yaşlı ve kör bir fahişe olmasıdır.
Olaylar geliştikçe Salim daha da körleşir.
Ya da Salim körleştikçe olaylar gelişir.
Onur Ünlü'nün İtirazım Var sonrası art arda çektiği filmler seyirciyle buluşmaya devam ediyor.
Onur Ünlü'nün çektiği yeni filmlerden Kırık Kalpler Bankası, İstanbul Film Festivali'nde gösterilmiş, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, Ekim ayı içerisinde gösterime girmişti.
9 Mayıs’ta Cinemaximum CGV Arthouse salonlarında, diğer sinemalarda ise 11 Mayıs’ta vizyona giren Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok ise Adana Film Festivali'nden En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülüyle döndü.
Filmekimi'nde de seyirciyle buluşan Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok'un oyuncu kadrosunda Fatih Artman, Demet Evgar, Hale Sürel, Ezgi Eyüboğlu, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler yer alıyor.
Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
Yönetmen: Onur Ünlü
Senaryo: Onur Ünlü
Oyuncular: Demet Evgar, Fatih Artman, Hare Sürel, Ezgi Eyüboğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Özgür Emre Yıldırım, Turgut Tuncalp, Umut Temizaş, İncinur Daşdemir
Görüntü Yönetmeni: Vedat Özdemir
Yapım: Limon Film
Tür: Gerilim, polisiye
Yapım Yılı: 2017
Süre: 83 dk.
Filmin mmknmrtb notu ::
'Normal' bir insanın asla özdeşleşemeyeceği, hem anadan hem babadan darbeli, maddi ve manevi anlamda 'bozuk gen'lerin mağduru, 'bencil' bile olamayacak kadar hayat ve de cemiyet kaçkını bir 'anti' kahramana sahip, 'rahatsız edici' bir polisiye drama..
Yukarıda bir kısmını saydığım özelliklerine, fetişist ve -kelimenin tam manasıyla- 'orospu çocuğu'nu da ekleyebileceğimiz; hayattaki tek hayali, hayatta olmayan bir arkadaşıyla Burhaniye'de çay bahçesi açmak olan Dedektif Salim'i canlandıran Fatih Artman'ın performansını kusursuz olarak nitelerken; her rolün üstesinden gelen, ama galiba kendine en yakışan karakteri burada bularak, adeta bir 'Femme Fatale Tanrıçası' gibi parlayan Demet Evgar'dan bahsetmemek ise haksızlık olur..
Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok, 'en farklı yönetmen' özelliğini, son dönemde 'en üretken ve en farklı' olarak geliştiren Onur Ünlü'nün şaheserleri arasına -beklendiği kadar yoğun şiirsellik ve humor içermeyen senaryosu nedeniyle- giremese de, yılın en iyi yerli filmleri arasında kendine yer bulacaktır..
Belki de kariyerinin en 'pesimist' filmine tanık olduğumuz Ünlü'nün, 'Aşkın gören gözlere ihtiyacı yok' tesbitinin ilk anda bizde uyandırdığı, işlevi olumlu, aşkı ve aşıkları yüceltici sanısının çok yanıltıcı, hatta bir sanrıdan ibaret olduğunu düşünüyorum; zira o, 'aşkın gören gözlere ihtiyacı yoktur' lafıyla aslında, 'Aşk yoktur!' demektedir..
Sayın Ünlü bu konuda ne kadar da haklıdır!.
Dostlarım!. o yere göğe sığdıramadığınız, o yüce, kutsal saydığınız aşk denen nane, gerçekte yoktur maalesef; var olan şey, hormonların insan bedeni üzerinde gösterdiği etkilerden, ruhi ve fizyolojik ihtiyaçlar, güdülerden ibarettir..
I love you all so much..
7 /10
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