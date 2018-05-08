"Azrail’le Dans" 25 Mayıs’ta vizyonda!

Sinan Uzun ve Yüksel Ünal tarafından senaryosu yazılan filmde, canını almaya gelen Azrail’i ikna ederek onunla tavla oynamaya başlayan Niyazi, güç bela ömrünü bir hafta uzatmayı başarır.
Kardeşi Hasan ise zamanını kumar oynayarak ve sevgilisi Gözde’yi mutlu etmeye çalışarak geçirir.
Hayatın tüm bu boşluğunu gören Niyazi ölmeden önce hayatta bir iz bırakmak ister, çünkü Azrail ömrünü almak için eve yerleşmiştir ve annesi Gülizar’la da aralarında bir aşk doğmaya başlamıştır.
Sinan Bengier, Yüksel Ünal, Tuğba Özay, Gazi Şeker ve Süreyya Kilimci’nin rol aldığı film absürd komedi tarzında karşımıza çıkıyor.
Yağmurdan kaçarken doluya tutulan Niyazi’nin öyküsü kaçma kovalamaca şeklinde çokça güldürecek.
Sinan Bengier’in Azrail rolünde karşımıza çıktığı filmde başı dertten kurtulmayan Niyazi’yi ise Yüksel Ünal Canlandırıyor.
Toprak Film Pelin Uzun yapımcılığında, Sinan Uzun’un yönettiği Azraille Dans filmi 25 Mayıs’ta vizyona giriyor.
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