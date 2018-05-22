22.05.2018
'Book Club / Kitap Kulübü' 1 Haziran'da vizyonda!
Alt üst olduğunu düşündükleri hayatlarının yeni bölümü, hayatlarının en iyi bölümüne dönüşecektir.
Hollywood’un efsaneleri Oscar® ödüllü Jane Fonda, Diane Keaton, Mary Steenburgen ve Candice Bergen’in başrolleri paylaştığı Kitap Kulübü (Book Club) 1 Haziran’da sinemalarda!
Başrollere Andry Garcia, Craig T. Nelson, Don Johnson ve Richard Dreyfuss gibi ünlü isimlerin eşlik ettiği Kitap Kulübü’nün yönetmenliğini ise Bill Holderman üstleniyor.
Yönetmen: Bill Holdermann
Senaryo: Bill Holdermann & Erin Simms
Oyuncular: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia, Craig T. Nelson, Don Johnson, Richard Dreyfuss
Yapımcılar: Andrew Duncan, Bill Holderman
Görüntü Yönetmeni: Andrew Dunn
Kurgu: Priscilla Nedd-Friendly
Müzik: Peter Nashel
Süre: 104 dk
Yapım Yılı: 2018
Ülke: ABD
Tür: Romantik Komedi
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder