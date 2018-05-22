22.05.2018

'Book Club / Kitap Kulübü' 1 Haziran'da vizyonda!


Farklı nedenlerle de olsa aşka tövbe etmiş dört yakın arkadaş olan Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen) ve Carol (Mary Steenburgen)’ın yaşamları kurdukları kitap kulübünde Grinin Elli Tonu’nu okuduklarında baştan aşağı değişir.

Alt üst olduğunu düşündükleri hayatlarının yeni bölümü, hayatlarının en iyi bölümüne dönüşecektir.

Hollywood’un efsaneleri Oscar® ödüllü Jane Fonda, Diane Keaton, Mary Steenburgen ve Candice Bergen’in başrolleri paylaştığı Kitap Kulübü (Book Club) 1 Haziran’da sinemalarda!

Başrollere Andry Garcia, Craig T. Nelson, Don Johnson ve Richard Dreyfuss gibi ünlü isimlerin eşlik ettiği Kitap Kulübü’nün yönetmenliğini ise Bill Holderman üstleniyor.


Yönetmen: Bill Holdermann
Senaryo: Bill Holdermann & Erin Simms
Oyuncular: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia, Craig T. Nelson, Don Johnson, Richard Dreyfuss





Yapımcılar: Andrew Duncan, Bill Holderman
Görüntü Yönetmeni: Andrew Dunn
Kurgu: Priscilla Nedd-Friendly
Müzik: Peter Nashel
Süre: 104 dk
Yapım Yılı: 2018
Ülke: ABD
​Tür: Romantik Komedi



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