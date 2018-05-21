Çağla Köseoğulları : Karanlık Dönerken

Karanlık Dönerken, kağıt üzeri mürekkep işlerinin yanında bir de videodan oluşuyor.
Sanatçının gözleri, elleri ve içgüdülerini bir nevî fotoğraf makinesi gibi kullanarak hazırladığı sergi, bir tren yolculuğunda hızla gözümüzün önünden geçip giden manzaraların zihnimizde bıraktığı izlerin ve lekelerin bir yansımasını sunarak, belleğe nakşolmuş çağrışımlarla, içinde yaşadığımız rutin hayatın akışında kaybolan zaman algısını ortaya koyuyor.
Çağla Köseoğulları
1973’te İstanbul’da doğan Çağla Köseoğulları, 1998'de Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun oldu.
2007-2012 yılları arasında Hale Tenger'e asistanlık yaptı.
2014 senesinde Yersiz ve 2016'da Akışkan Olan Her Şeyim Katılaştı Dün Düşümde adlı iki kişisel sergi açtı Sanatorium'da.
Birçok karma sergiye de katılan sanatçı, İstanbul’da çalışmalarına devam etmektedir.
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