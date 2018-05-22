Cemal Erez : 7 Günah & Bir Bürokratın 24 Saati

“Günah” kavramı aslen din kökenli olmasına karşın sanatçı tarafından tüm dinsel bağlamlarından ayrıştırılıyor: Şehvet, cimrilik, tembellik, oburluk, kıskançlık, kibir ve öfke halleri insanın mülkiyet etrafında kurulmuş olan tarihsel durumunun izini sürmek için kullanılıyorlar.
Erez, bir “insanat bahçesi”ni teşhir ediyor.
İçindekilerin, doğal yaşamlarında olduklarını sandıkları bir bahçe...
Bir Bürokratın 24 Saati dizisi ise Erez’in 2002–2010 yıllarında, Paris-İstanbul arası yolculukları süresince eskizler halinde tasarladığı ve ardından, İstanbul’daki atölyesinde üç yıllık bir çalışmayla ürettiği işlerden oluşuyor.
Sanatçı bu dizide, bugüne sıkışmış olan hayatı her düzeyde dokunuşlarıyla yeniden üreten bürokrasinin temsilcilerini, bürokratları ele alıyor.
Onların dünyası; bozulmuş bedenler, açgözlülük ve doyumsuzlukla karakterize olan suratlar, dönüştürülmüş et parçaları, kıyametin biraz öncesinden alınmış anlar, kibrin ve züppece sırıtışın harmanları, içine düşülen ve kurtuluşun olmadığı boğucu mekânlar olarak seriliyor önümüze.
7 Günah & Bir Bürokratın 24 Saati
Cemal Erez
Yapı Kredi Kültür Sanat
16.05.2018 - 16.06.2018
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