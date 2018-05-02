2.05.2018
Crossing Europe Film Festivali Jüri Özel Ödülü: Körfez!
Körfez, Linz’te gerçekleştirilen Crossing Europe Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazandı.
2004 yılından beri Avusturya’nın Linz kentinde Nisan ayında düzenlenen festival güncel ve sosyo-politik meselelere eğilen auteur filmlere kapılarını açıyor.
Dün gece gerçekleşen ödül törenine yeni filminin çekimlerinde olduğu için katılamayan yönetmen Emre Yeksan teşekkür konuşmasını video mesaj ile yolladı.
Konuşmasında festivale, jüriye, ekibine ve filmi izleyen herkese teşekkür eden Yeksan'ın, istos film yapımcılığında, Biennale College - Cinema 2017/18 programı destekli yeni filmi Yuva’nın çekimleri devam ediyor.
Yuva, programa Türkiye’den katılan ilk proje.
Yönetmen Emre Yeksan’ın senaryosunu kendi kuşağının en önemli yazarlarından Ahmet Büke ile birlikte kaleme aldığı Körfez dünya prömiyerini 74. Venedik Film Festivali’nin Eleştirmenler Haftası’nda yapmıştı.
54. Ulusal Yarışma’dan En İyi Senaryo ve 24. Uluslararası Adana Film Festivali'nden Jüri Özel ödüllerini kazanan Körfez, en son Nisan ayında 37. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma FIPRESCI ödülünü layık görüldü.
Son günlerde Sen Anlat Karadeniz dizisiyle büyük çıkış yakalayan oyuncu Ulaş Tuna Astepe’nin başrolünde yer aldığı Körfez artık BluTV’de!
Körfez, Aralık ayında Başka Sinema dağıtımıyla vizyona girmiş, eleştirmenlerin yıl sonu listelerinde yılın en iyi yerli yapımları arasında yer almıştı.
30’lu yaşlarında, yeni boşanmış Selim’in, ailesinin yanına İzmir’e döndükten sonra geçirdiği dönüşümü anlatan filmi BluTV üzerinden izleyebilirsiniz.
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