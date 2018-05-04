4.05.2018
'Daha Yeni Başladık' 18 Mayıs'ta vizyonda!
Dünya dağıtımı Sony Pictures’a ait olan eğlenceli filmin yönetmen koltuğunda Tin Cup ve White Men Can’t Jump’tan tanıdığımız Ron Shelton oturuyor.
Lüks Palm Spring’deki Villa Capri’de müdürlük yapan Duke Driver (Morgan Freeman)’ın geçmişi gizemlerle doludur.
Ancak hayattaki önceliği, müşterilerinin memnuniyeti ve hayatı durmadan devam eden bir parti olarak görmelerini sağlamaktır.
Müşterileri tarafından hayranlık derecesinde sevilen Driver’ın statüsü, formundan ve yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş, eski asker Leo (Tommy Lee Jones)’nun gelişiyle sarsılır.
Kısa süre içinde ikili arasında Villa Capri’ye yeni yerleşen Suzie (Rene Russo)’nin gönlünü çalma konusunda amansız bir rekabet başlar.
Ancak bu arada Driver’ın geçmişi su yüzüne çıktıkça, Leo ve Driver’ın rekabeti bırakıp işbirliği yapmaları gerekecektir.
'Just Getting Started / Daha Yeni Başladık' 18 Mayıs'ta sinemalarda.
Yazan & Yöneten: Ron Shelton
Oyuncular: Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Rene Russo
Yapımcılar: Bill Gerber, Steve Richards
Görüntü Yönetmeni: Barry Peterson
Kurgu: Paul Seydor
Müzik: Alex Wurman
Süre: 91 dk
Yapım Yılı: 2017
Ülke: ABD
Tür: Komedi, Aksiyon
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