2.05.2018
Dolunay Soysert'ten : Kul
Seray Şahiner’in kaleme aldığı, Dolunay Soysert’in hayat verdiği Mercan karakterinin hayalleri, umutları ve hayal kırıklıkları Kul oyunuyla sahneye taşınıyor.
Mercan, sayfalardan çıkarmışçasına canlı bir karakter...
Görülmeden yaşayan, gördüklerinden bir yaşam kurma özlemiyle Mercan, tiyatroseverleri hem hüzünlü hikâyesini dinlemeye hem de kendisiyle birlikte İstanbul’u bir umut haritası eşliğinde yeniden keşfetmeye çağırıyor.
Arnavut kaldırımlarından havalanıp cemevlerine, camilere, kiliselere varan; dilek ağaçlarına bağlanmış çaputlarla rüzgara salınmış umutlar…
“Kul”da, insan eliyle kurulmuş çelişkilerin ancak Tanrı eliyle değişebileceğine inananlar, dayanacak kimsesi olmayınca ayakta duramayanlar, dünyaya gölgesinden başka kök salamayanlar, ölülerden başka can yoldaşı bulamayanlar konuşuyor.
Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülü sahibi, deneyimli tiyatro oyuncusu Dolunay Soysert, “Kul”da çarpıcı oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor.
TOY İstanbul ve id İletişim’in ortak yapımcılığında sahnelenen “Kul” oyunu, Seray Şahiner’in aynı adlı son romanından uyarlandı.
“Hanımların Dikkatine” kitabıyla 2012 Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü, “Antabus” oyunuyla ise 2016 Afife Tiyatro Ödülleri’nde Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nü kazanan başarılı yazar Şahiner “Kul”u, aynı adlı romanından yola çıkarak tiyatro metni olarak yazdı.
Yönetmen koltuğunda Mert Öner’in oturduğu, dekor ve kostüm tasarımını Özlem Karabay’ın, ışık tasarımını Ayşe Ayter’in yaptığı oyunun yönetmen yardımcılığını Abdullah Cersel, proje asistanlığını ise Yeşim Çelebi üstleniyor.
Tek perdelik “Kul” oyunu, her Çarşamba akşamı 21.00’de TOY İstanbul’da, her Cumartesi akşamı 21.00’de ise TOY İzmir Ege Perla’da sahneleniyor.
Oyunların biletleri, Biletix’ten ve sahnelerin gişelerinden temin edilebilir.
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