Erdem Tepegöz'den Yeni Film: Gölgeler İçinde

Zerre filminin senaristi ve yönetmeni Erdem Tepegöz, bilim kurgu türündeki yeni filmi Gölgeler İçinde'nin çekimlerini tamamladı!
Erdem Tepegöz’ün, yalın anlatımı ve gerçekçi atmosferiyle öne çıkan ilk filmi “Zerre”, 30 ülkede gösterildi ve hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki festivallerde büyük övgü topladı.
“Zerre”, 35. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film, 49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve En İyi İlk Film ödülleri de dahil olmak üzere toplam 23 ödüle layık görüldü.
İkinci filmin müjdesini veren Erdem Tepegöz, yazıp yönettiği, bilim kurgu türündeki yeni filmi “Gölgeler İçinde”nin çekimlerini geçtiğimiz hafta tamamladı.
Ülkemizde fazla örneği bulunmayan bilim kurgu türünde olması nedeniyle beklentileri yükselten film, bağımsız bir bilim kurgu olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Başarılı yönetmenin merakla beklenen ve konusu sır gibi saklanan yeni filmi, Gürcistan’ın ortasında, Sovyetler Birliği döneminden kalma bir maden kasabasında çekildi.
“Gölgeler İçinde”nin başrolünde, yer aldığı “Homeland” ve “Prison Break” gibi Hollywood projeleriyle tanınan ünlü aktör Numan Acar bulunuyor.
Yapımcılığını Türkiye’de Contact Film Works şirketiyle Figen Ermek Özçorlu ve Umut Özçorlu’nun üstlendiği fimin görüntü yönetmenliğini ise Hayk Kirakosyan yapıyor.
Yapım aşamasının ardından festival yolculuğuna başlayacak olan “Gölgeler İçinde”nin 2019’da vizyona girmesi planlanıyor.
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