15.05.2018
Hemşire
Hayatının rutinliği içinde sürekli rejim ve spor yaparak yaşadıklarını görmezden gelmeye çalışmaktadır.
Bu esnada cezaevlerine operasyon düzenlenmiş, siyasi tutuklular hücre tipi cezaevlerine karşı açlık grevlerine başlamıştır.
Leyla’nın çalıştığı hastaneye bu eylemcilerden biri getirilir.
Bu genç adamın adı Kerem’dir.
Leyla’nın aksine Kerem onu hayata bağlayacak her şeye sıkı sıkıya bağlı bir adamdır.
Bu iki zıt insan zaman ilerledikçe birbirlerinin yaşamlarını ve seçimlerini sorgulamaya başlarlar.
Biri inandığı bir siyasi görüş için hayatını ortaya koyarken diğeri çocuğu ve eşi için kendi yaşamından feragat etmektedir.
Kerem’in hapsedildiği, içinden fiziksel olarak çıkamadığı oda bir süre sonra Leyla’nın mutsuzluğundan kurtulmak için seçtiği bir kaçış alanı olur.
Dilek Çolak’ın yönettiği ve Evren Duyal, Sermet Yeşil, Aytaç Öztuna ile Sertaç Ekici’nin oynadığı Hemşire, 11 Mayıs 2018′de Başka Sinema dağıtımıyla Salyangoz Film – Pus Film tarafından vizyona çıkarıldı.
Filmin mmknmrtb notu: 2 /10
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