30.05.2018
'Hereditary / Ayin' 8 Haziran'da vizyonda!
Ailenin en yaşlı üyesi esrarengiz anneanne Ellen’ın ölümü sonrası kızı Annie (Toni Collette), soyağaçlarının uğursuz ve korkunç detaylarını keşfetmeye başlar.
Aile üyeleri ardı ardına meşum olaylar yaşamaktadır ve kendilerine miras kalmış bu lanetten kurtulmaya çalıştıkça, kaçınılmaz sona biraz daha yaklaştıklarını fark ederler.
Tüm zamanların en korkutucu filmlerinden biri olarak nam salan ve pek çok kaynak tarafından yılın korku filmi olarak gösterilen Hereditary / Ayin, vizyon için gün sayıyor.
The Exorcist, The Shining, The Sixth Sense, The Conjuring gibi klasiklerle karşılaştırılan film, 8 Haziran’da yaygın olarak gösterime gireceği ABD ile aynı anda sinemalarda!
Ari Aster’in yönettiği filmde başrolde Oscar adayı Toni Collette’e (The Sixth Sense, Fright Night), Altın Küre ödüllü Gabriel Byrne (The Usual Suspects, Stigmata) ve yükselen yıldız Alex Wolff (Patriots Day, Jumanji: Welcome to the Jungle) eşlik ediyor.
Yönetmen: Ari Aster
Senaryo: Ari Aster
Oyuncular: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff
Görüntü Yönetmeni: Pawel Pogorzelski
Kurgu: Jennifer Lame, Lucian Johnston
Müzik: Colin Stetson
Yapımcı: Kevin Scott Frakes, Lars Knudsen, Buddy Patrick
Yapım Yılı: 2018
Ülke: A.B.D.
Süre: 127 dk.
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