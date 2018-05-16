16.05.2018
Kara Sohbet
Son yıllarda adından sıkça söz ettiren Belçikalı yazar Amelie Nothomb’un, çok satanlar listelerine giren aynı adlı romanından uyarlanan oyunda Ruşen Gülen, Hüseyin İnan Küzel ve Özer Yarımcalı rol alıyor.
Amelie Nothomb’nın yazdığı, Hüseyin İnan Küzel’in yönettiği oyun; çağımız insanlarının içsel sorgulamasını veya hesaplaşmasını hem felsefi hem de insan yanıyla tartışıyor.
Jerome Angust, iş için Barcelona’ya seyahat etmek üzere havaalanında otururken uçuşta yaşanacak rötarın, tüm hayatını değiştirecek bir sohbete neden olacağından habersizdir.
Sakince kitap okuyup uçağın kalkış saatini beklerken karşısına çıkan Textor Texel, renkli, komik ve farklı olduğu kadar sinir bozucu bir karakterdir.
İkili arasındaki, başta Angust’un gönülsüzce katıldığı sohbet gitgide ilginç bir hal alır.
Texel’in sıra dışı yaşamı, Angust’un sıradan görülen hayatını, geçmişini ve bugününü sorgulamasına yol açarken bir sır perdesini de aralamasına yardımcı olur.
Angust’la Texel’in inişli çıkışlı ve yüksek gerilimli sohbeti hızla geleceklerini şekillendirecek bir karanlığa doğru ilerler.
Kara Sohbet, 19 Mayıs 2018 Cumartesi akşamı saat 21.00’de Endless Art Taksim’de sahnelenecek.
Oyunun biletleri, Biletix’ten ve Endless Art Taksim’den temin edilebilir.
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