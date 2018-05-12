12.05.2018
'Keloğlan' 40 yıl aradan sonra aramızda!
Masallara lâyık bir kerametle her türlü güçlüğü yenen, temiz kalpli karakter Keloğlan, Türk sinemasında ilk kez fantastik içerikli bir filmle karşımıza çıkıyor.
1970’lerde Rüştü Asyalı’nın canlandırdığı Keloğlan karakterine bu defa Atilla Doğukan Türkyılmaz hayat verirken, güzeller güzeli Cankız’ı ise Yağmur Ün canlandırıyor.
Keloğlan ve arkadaşları 40 yıl aradan sonra, güzeller güzeli Cankız’ın yardım çağrısı üzerine harekete geçer ve hayvanların soyunu tüketmeye çalışan zalimlere karşı mücadele ettikleri bir maceraya atılırlar.
Masallarda, karşılaştığı her olumsuz durumdan mizahi yönü, zekâsı ve hazırcevaplığı ile zarar görmeden kurtulan Keloğlan, bakalım bu kez, zalimlere karşı verdiği savaşı yenebilecek ve muradına erebilecek mi?
Doğa bilinci ve hayvan sevgisini modern fantastik bir film aracılığıyla çocuklara aktaran “Keloğlan”da hayvanlar, animasyon karakterler şeklinde yer alıyor.
Asuman Dabak, Kaya Akkaya, Yakup Yavru ve Esvet Şahin’in de rol aldığı filmde, hayvan haklarının en büyük savunucularından biri olan Ömür Gedik de konuk oyuncu olarak yer alıyor.
Senaryosunu Ferhat Ergün’ün yazdığı, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir’in, görüntü yönetmenliğini Sami Saydan’ın yaptığı film; CGI Animasyon, görsel efekt ve gerçek görüntüleri harmanlayarak yaratılan masalsı dünyasıyla da, Türk sinemasında yeni bir devirin kapılarını aralıyor.
Yapımcılığını Galip Gültekin, Çağdaş Gültekin ve Sonku Gültekin’in üstlendiği VTR Production yapımı “Keloğlan”ın genel koordinatörlüğünü Irmak Çığ Erlertürk yapıyor.
Müziklerini Yıldıray Gürgen’in hazırladığı filmde, kostüm tasarımı ise Umay Gelgör imzası taşıyor.
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