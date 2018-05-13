Kemal Seyhan: Adsız / Poetics of Inner Space

|İsimsiz, 1992-2017, tuval üzerine yağlıboya, 42 x 36 cm
Sergide, sanatçının resimlerinin yanı sıra farklı malzemelerle gerçekleştirdiği ve ilk kez sergilenecek olan heykel çalışmaları yer alıyor.
Başından beri yazarlar, şairler ve felsefecilerle kurduğu diyalogla sanatını temellendiren Kemal Seyhan’ın Adsız / Poetics of Inner Space sergisinin çıkış noktasını Fransız filozof Gaston Bechelard’ın kitapları oluşturuyor.
1980’lerden itibaren çalışmalarını, her türlü anlatıcı ve betimleyici elemanlardan uzak duran soyut bir dil üzerinde geliştiren Seyhan, bu sergisinde farklı noktalardan yola çıkarak kendi sanat pratiğinin kırk yıllık geçmişine gönderme yapan bir yaklaşım içindedir.
Sanatçı, Viyana’da geçen öğrencilik döneminden itibaren “mekân” kavramı üzerine eğilerek, araştırmalarında “mekânın içselleştirilmesini”, hatta giderek izleyiciyi de içine alan bir kabuğa dönüşerek, iç ile dış dünya arasında bir köprü olmasını hedeflemiştir.
|İsimsiz, 2018, briket ve grafit boya, 33 x 15 x 15 cm
Seyhan’ın bu sergisinde, mekân olgusunun hem fiziksel hem de duygusal olarak izleyicilere yeni görsel tecrübe olanaklarını açan bir hücre zarı (membrane) olduğunu gözlemlemek mümkündür.
Alışılmadık bir malzeme olan briketten yola çıkarak sanatçının kurguladığı imgesel evrenin başı ve sonu kesin olarak belli değildir.
İzleyicilerin bu alanı gövdesel olarak tanımlamaları mümkün olmamakla beraber düş gücü ve imgeler aracılığıyla girilebilecek bir alanı tasarlayan sanatçı, aynı yoğunluktaki soyut resimleriyle de farklı estetik deneylerin kapılarını aralamaktadır.
Kemal Seyhan
b.1960
Son dönem sergileri arasında; Syntax (kişisel) Osthaus Museum Hagen, Almanya, (2017); Freundschaftsspiel Istanbul: Freiburg, Museum for Modern Art Freiburg, Freiburg, Almanya (2016); Ondas Negras (kişisel), GPLSpaceVI, Viyana, Avusturya (2015); 41 Metre (kişisel), Zorlu Center, İstanbul, Türkiye (2013); Sieben Grenzgänge, House Wittgenstein, Viyana, Avusturya (2011); Kemal Seyhan (kişisel), Cora Hölzl Gallery, Düsseldorf, Almanya (2010) yer almaktadır. Yer aldığı koleksiyonlar arasında: Ferdinandeum, Tiroler State Museum, Innsbruck, Avusturya; Arch Driend Collection, Viyana, Avusturya; Die Roland Madesta, Nürnberg, Avusturya; Istanbul Modern Müzesi, Türkiye; Müze Evliyagil, Ankara, Türkiye bulunmaktadır.
Pi Artworks Istanbul
Mumhane Cad. No: 50/3
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