En büyük hayaliyse, kendi işini kurmasının önünü açacak küçük bir traktör (patpat) almaktır.
Ama hem babası hem de bölgedeki yaşam şartları en küçük hayalin bile önünde büyük bir engeldir.
Yılmaz, yine kendisi gibi boş gezip hayaller peşinde koşan yakın arkadaşıyla her gün yeni ve farklı bir çıkışın peşini kovalar.
Define aramak ve başka kentlerde çalışmak dışında hiç kurmadıkları hayallerden biri de, maden ocağında çalışmaktır.
Ocakta çalışmak bulunabilecek en kolay yol olsa da, orası gerçek anlamda bir cehennemdir. Girince çıkışın garantisi asla yoktur.
Ama Yılmaz, babası ve biricik aşkı İpek’le denge kurmanın tek yolunun maden ocağında çalışmak olacağını içten içe bilmektedir.
18 Mayıs'ta gösterime giren, Taylan Güner, Turan Özdemir, Yakup Yavru, Serhan Süsler, Mehmet Okuroğlu, Pelin Ermiş gibi sinema, dizi ve tiyatro sektöründen bilinen isimlerin yer aldığı Kiraz Mevsimi aynı zamanda, geçtiğimiz Ocak ayında kaybettiğimiz usta oyuncu Turan Özdemir’in son sinema filmi.
Kiraz Mevsimi
Yönetmen: Durmuş Akbulut
Senarist: Ramis Tanacı
Oyuncular: Taylan Güner, Turan Özdemir, Pelin Ermiş, Tolga Demircan, Yakup Yavru
Süre: 109 Dakika
Ülke: Türkiye
Dil: Türkçe
Tür: Aile, Komedi
Filmin mmknmrtb notu ::
Önemli bir meselesi ve derinliği olmayan senaryosu nedeniyle sık sık asıl mevzudan uzaklaşan, kâh köy delisinin, kâh köy çocuklarının peşinde savrulup durarak, genel akışını sorunlu hale getiren; maden işçilerinin sömürülme gerçeğini oldukça yumuşatmaya çalışan draması etkisiz, Türk komedi filmlerinin en 'garanti' numarası olan 'define arama' sekansını ihmal etmeyen mizahı da yetersiz kalan Kiraz Mevsimi'nin en önemli artısı, buram buram Anadolu kokan bir köy havası estirmeyi başarabilmesi..
Bendenizi Patpat'ın varlığından da haberdar eden, filmde sürekli bahsedildiğinden ve tüketildiğinden dolayı bünyede aşırı şekilde kiraz yeme isteği uyandıran filmde rahmetli Turan Özdemir'in ustalığını tekrarlaması sürpriz değildi belki ama, ilk kez izlediğim Taylan Güner'in (Yılmaz) yeteneği ise hemen fark ediliyordu..
Öte yandan, muhtelif 'sanatsal göndermeler' arzusu içinde olduğu hissedilen filmde, ünlü ressam Jean-François Millet’nin o meşhur 'Akşam Duası' adlı tablosunu bizim köylülerle -hem de o müzikle birlikte- canlandırmak nasıl 'tuhaf' bir kafanın ürünüdür, ben 'pes' diyorum valla!.
O değil de bu film sırf, kendisine seloteyple yapıştırılmış gibi duran o 'alakasız' sahne için izlense, yeridir diye düşünüyorum..
İlahi Kiraz Mevsimi!.
4 /10
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