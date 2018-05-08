Şirket, balıklarının yaşaması için gerekli temiz suyu keser ve Reza’nın balıklarını ölüme terk eder.
Borçlarının ödeme tarihi gelen ve köyün tüm kirli adamlarına karşı tek başına mücadele vermeye çalışan Reza, hakkını aramak için değerlerinden vazgeçebilecek midir?
2017 Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış Bölümünü En İyi Film Ödülü’nü kazanan Lerd / İnatçı Bir Adam / A Man Of Integrity, İran’ın en önemli yönetmenlerinden biri olan Mohammad Rasoulof’tan etkileyici bir yapım.
Yönetmen: Mohammad Rasoulof
Senaryo: Mohammad Rasoulof
Oyuncular: Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi
Görüntü Yönetmeni: Ashkan Ashkani
Kurgu: Meysam Muini, Mohammedreza Muini
Yapım: İran
Yapım Yılı: 2017
Dil: Farsça
Renk: Renkli
Tür: Dram
Süre: 117 dakika
2017 Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış Ödülü
2017 Chicago Uluslararası Film Festivali En İyi Senaryo Ödülü
2017 Kudüs Film Festivali Onur Ödülü
2017 Altın Portakal En İyi Yönetmen & En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri
Lerd / İnatçı Bir Adam / A Man Of Integrity, 4 Mayıs’tan itibaren CGV Arthouse Salonlarında!
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