20.05.2018
Mat Collishaw : Eşikler / Thresholds
İlk gösterimi 2017’de Londra’da Somerset House’da gerçekleşen sergi, dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor.
Eşikler, izleyiciyi zamanda yolculuğa çıkararak dünyanın ilk fotoğraf sergisine götürüyor.
İngiliz bilim adamı William Henry Fox Talbot’ın 1839 yılında Birmingham’daki King Edward’s School’da açtığı dünyanın ilk fotoğraf baskı sergisinin kapılarını aralıyor.
Ziyaretçiler bu kapıdan dijital ve üç boyutlu olarak inşa edilmiş bir mekâna adım atıyorlar.
Mekânda serbestçe geziniyorlar; dijital ortamda inşa edilmiş vitrinlere, eşyalara, yüzeylere dokunuyorlar.
Collishaw, 1839’daki fotoğraf sergisinin açıldığı sırada protesto gösterileri yapmakta olan işçi örgütü Çartistler’in seslerini ve görüntülerini de sergiye taşıyor.
Serginin en hoş sürprizlerinden biri ise kızılötesi sensörlerin ziyaretçilerin görüntüleri üzerinde oynadığı oyunlar.
Mat Collishaw - Eşikler sergisi 10 dakikalık sürelerde 6’şar kişi tarafından gezilebilmektedir.
Sergiyi gezmek için önceden rezervasyon yaptırmanız önemle rica olunur.
Bu linkten rezervasyon yapabilirsiniz.
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