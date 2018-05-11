'Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili' Cannes'da!

Fransız Riviyerası boyunca gerçekleşen geçit töreni ve fotoğraf çekimlerinin ardından, yönetmen Genndy Tartakovsky, filmin uluslararası üne sahip seslendirme sanatçılarından bazılarıyla birlikte yakında vizyona girecek olan Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili'nin ön gösterimine katıldılar.
Film dünya çapındaki sinemalarda Haziran sonu ile Ağustos ayları arasında gösterilmeye başlanacak.
Geçit töreni oldukça görkemliydi ve filmden sevilen karakterlerden birçoğuyla birlikte yeni bazı karakterler de törende hazır bulundular: Festivale bir dizi renkli temalı tekneyle gelen gizemli gemi kaptanı Ericka da bu yeni karakterlerden biriydi.
Canavar geçit töreninde bir tekne dolusu Gremlin, su kayağı yapan Zombi Belboylar ve tekinsiz bir muz bota binmiş, heyecan peşindeki Cadılar da bulunuyordu.
Geçit töreni Tartakovsky’nin internette filmin özel fragmanını yayınlamak için tabut şeklinde bir düğmeye basmasıyla sona erdi.
Hotel Transylvania 3: Summer Vacation / Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili
Sony Pictures Animation yapımı “Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili” en sevdiğimiz canavar ailesini lüks bir canavar yolcu gemisinde yaz tatiline çıkartıyor.
Böylece Drakula bu kez herkesin tatilini kendi otelinde karşılamaktan kurtuluyor.
Drakula’nın Canavar Güruhu sakin deniz yolculuğu sırasında -canavar voleybolundan egzotik günlük gezilere- yolcu gemisinin sunduğu tüm olanaklardan yararlanıyorlar.
Fakat bu rüya tatil, Mavis, Drakula’nın geminin insan kaptanı Ericka’ya abayı yaktığını fark ettiğinde tehlikeli bir hâl alıyor; çünkü Ericka hepsini tehdit eden gizemli bir sır barındırıyor.
Sony Pictures Animation Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili'ni sunar.
Orijinal versiyonunda; Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kevin James, David Spade, Steve Buscemi, Keegan-Michael Key, Molly Shannon, Fran Drescher, Kathryn Hahn, Jim Gaffigan ve Mel Brooks’un seslendirmesini gerçekleştirdiği filmi Genndy Tartakovsky yönetti.
Tartakovsky ve Michael McCullers yazdı.
Filmin yapımcılığını Michelle Murdocca üstlendi.
Mark Mothersbaugh’nun müziklerini yaptığı filmin görüntü ve animasyonları Sony Pictures Imageworks Inc. tarafından gerçekleştirildi.
Hotel Transylvania 3: Summer Vacation / Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili, Türkiye’de Türkçe dublajlı olarak 13 Temmuz’da vizyona girecektir.
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