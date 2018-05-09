9.05.2018
Şaşkınlar Çetesi
Pişman olduktan sonra demir parmaklıkların arkasında aklına gelen fikirle müthiş bir icat keşfetmiştir.
Tahliyesiyle birlikte yaptığı icadın seri üretimine geçip, memlekete faydalı işler yapmanın hayalini kurarken yolunun kesiştiği gizemli bir kadınla birlikte kendini yeni bir soygunun planını yaparken bulur.
Şaşkınlar Çetesi üyeleri, başlarından geçen komik ve talihsizliklerle dolu olaylar zincirini çözmeye ve mafya babalarından kurtulmaya çalışır.
Yapımcılığını Popülist Media Works'ün üstlendiği, senaryosunu Hakan Akçin'in yazdığı, Kamil Aydın'ın yönetmenliğini yaptığı Şaşkınlar Çetesi, kimi zaman neşeli, kimi zaman hayatın gerçek talihsizlikleriyle dolu bir macerayı izleyicilere sunuyor.
Sedef Şahin, Oktay Gürsoy, Ferhat Yılmaz, Ergun Taş, Ayşenur Yazıcı ve Umut Tanyolu'nun başrollerini paylaştıkları bu komedi-macera türü film, 4 Mayıs 2018'de gösterime girdi.
Filmin mmknmrtb notu: 3 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder