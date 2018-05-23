23.05.2018
Şenay Lambaoğlu : Rüyalarıma Gir
Albümlerinde caz müziğiyle farklı türler arasında diyalog kurarak sesini geniş kitlelere duyuran Lambaoğlu’nun yeni albümünde yer alan tüm şarkıların sözü ve müziği sanatçıya ait.
Dördüncü stüdyo albümü “Rüyalarıma Gir”de alternatif pop tarzında, hareketli ve güçlü melodilere yer veren Şenay Lambaoğlu, iki yıl aradan sonra yayınladığı yeni albümünün prodüktörlüğünü de kendisi üstlendi.
Müzik direktörlüğünü Tolga Bedir ve Kaan Bıyıkoğlu’nun yaptığı albümde yer alan dokuz şarkının söz ve müziği Lambaoğlu’na, düzenlemeleri ise Tolga Bedir, Kaan Bıyıkoğlu ve Adem Gülşen’e ait.
Albümün müzisyen kadrosunda ise; Tolga Bedir (akustik piyano ve tuşlular), Kaan Bıyıklıoğlu (akustik piyano, rhodes), Matthew Hall (kontrabas), Caner Üstündağ (bas gitar), Ekin Cengizkan (davul, perküsyon) ve Erdem Göymen (davul, perküsyon) ve konuk müzisyen olarak Derya Türkan (kemençe), Korhan Futacı (tenor saksafon), Sedef Erçetin (çello), Erdinç Şenyaylar (akustik, elektrik gitar), Bora Çeliker (akustik, elektrik gitar), Serhan Erkol (alto saksafon) ve Batu Şallıel (soprano saksafon) gibi değerli müzisyenler yer alıyor.
MİAM stüdyolarında kaydedilen “Rüyalarıma Gir” albümünün mix’ini Erim Arkman, kaydını Can Karadoğan, fotoğraf çekimini Mehmet Turgut, grafik tasarımını ise Alper Süzgün gerçekleştirdi.
“Rüyalarıma Gir” albümü, Ada Müzik etiketi ile tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor.
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