'Sicario: Day of the Soldado' 29 Haziran’da vizyonda!

Sicario’nun devam filmi Sicario: Day of the Soldado filminde Benicio Del Toro ve Josh Brolin yeniden karşımızda!
Acımasız ajan Mat Graver (Josh Brolin) bir kez daha tetikçi Alejandro (Benicio Del Toro) ile takım kuruyor, ama bu sefer işler kontrolünden çıkıyor.
İlk filmde Alejandro’nun intikam ile motive olan bir adam olduğunu çok iyi anlayabiliyoruz.
Benicio del Toro karakteri ve film hakkında şunları söylüyor: “Alejandro karakteri daha fazla keşfedilebilecek. Senaryoyu çok sevdim sürprizleri var. Orijinal ve şaşırtıcı. Duygusuzca emirleri takip eden Alejandro bu sefer bir ikilemde kalıyor, bir dönemece geliyor. Ya emirlere uy ya da doğru karar ver. Karakterin en çekici yanı, verdiği kararın sonuçlarını çok iyi biliyor.”
Sicario: Day of the Soldado 29 Haziran’da sinemalarda..
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