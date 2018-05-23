'Status Update / Durumunu Güncelle' 8 Haziran’da vizyonda!

Günün birinde telefonuna sihirli bir uygulama yükler.
Paylaştığı tüm gönderilerin gerçek hayatta olmasını sağlayan bu uygulama Kyle’ın hep istediği “mükemmel” hayata sahip olması için harika bir fırsattır.
Çok geçmeden okulun en güzel kızları Dani (Olivia Holt) ve Charlotte’un (Courtney Eaton) dikkatini çekmeyi başarır.
Ancak durumunu her güncellediğinde yaşadıkları onun yeni hayatının mükemmelden ne kadar uzak olduğunu fark etmesini sağlar.
Gerçek mutluluğu yakalaması için bir an önce kendi fabrika ayarlarına geri dönmelidir.
17 Yeniden ve Sokak Dansı filmlerinin yapımcıları yeni nesil harika bir komediyle karşımızda.
Status Update / Durumunu Güncelle, 8 Haziran’da sinemalarda!
Yönetmen: Scott Speer
Senaryo: Jason Filardi
Oyuncular: Ross Lynch (Disney TV Series), Olivia Holt (Disney TV Series), Harvey Guillen (Doğruluk mu Cesaret mi?), Courtney Eaton (Mad Max Fury Road)
Yapımcılar: Jennifer Gibgot, Dominic Rustam, Adam Shankman, Shawn Williamson
Görüntü Yönetmeni: Russ T. Alsobrook
Kurgu: Sean Valla
Müzik: Jeff Cardoni
Süre: 106 dk
Yapım Yılı: 2018
Ülke: ABD
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