3.05.2018
Taksim Hold’em'in jenerik şarkısı Berk Hakman imzalı!
Taksim Hold’em'in jenerik şarkısına, aynı zamanda filmin oyuncuları arasında yer alan Berk Hakman imza attı!
Hakman, filmin müziklerini hazırlayan Steady Fingers ile birlikte stüdyoya girerek, film için yazıp bestelediği Texas adlı şarkıyı seslendirdi.
Michael Önder’in yazıp yönettiği film, herkesin, kendi inandığı doğrunun tartışılmaz olduğunu düşündüğü bir topluma dair eleştirilerini bazen sert, bazense mizahi bir dille ortaya koyuyor.
Taksim’de bir evde düzenlenen bir poker partisi üzerinden insanlığa dair bir panorama sunan film zamandan, belli bir toplumdan ve coğrafyadan bağımsız bir eleştiri getiriyor.
İncelikle yazılmış karakterleri ve hikâyesiyle öne çıkan Taksim Hold’em'de Kenan Ece, Damla Sönmez, Emre Yetim, Nezih Cihan Aksoy, Tansu Taşanlar, Ege Kökenli, Irmak Ecem Aydemir ve Berk Hakman rol alıyor.
Dağıtımcılığını Kurmaca Film’in üstlendiği Taksim Hold’em sinemalarda!
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