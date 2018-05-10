10.05.2018
Taxi 5
Fakat çeteyi yakalamak için kendisine yardım etmesi gereken ekip arkadaşı, Marsilya’nın en kötü taksi şoförünün yeğeni Eddy’dir (Malik Bentalha).
Efsanevi yönetmen Luc Besson’un yarattığı Taxi, 5. vitese geçiyor.
Yönetmenliğini Franck Gastambide’in üstlendiği komedi ve aksiyon dolu bu macerayı kaçırmayın!
Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy ile Salvatore Esposito’nun oynadığı Taxi 5, 04 Mayıs 2018’de TME Films dağıtımıyla Movie Box tarafından vizyona çıkarıldı.
Filmin mmknmrtb notu ::
'Luc Besson efendi şunu baştan yaratmaz olaydı da, vaziyet böylesine rezalet bi hâle gelmeyeydi.' der ve olay yerinden 5. viteste uzaklaşırım..
3 /10
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