13.05.2018

Türkiye’de ilk defa kısa filmler sinemalarda!


Dünyanın dört bir köşesinden, katıldıkları tüm festivallerden önemli ödüllerle ayrılan, Oscar adayı kısa filmler.

Kurmacadan animasyona özenle seçilen bu kısa filmlerle unutulmaz bir sinema deneyimi sizi bekliyor!

Sevdiği kadına kavuşmak için ölülerin gölgelerini toplayan ve aşkın gücüne inanan bir adamın hikayesi (Gölgenin Ölümü / Death of A Shadow), müthiş bir mizah anlayışıyla önyargıları kırmayı başaran Fransız animasyonu (Bir Kahve Lütfen / French Roast), 1994 yılında Burundi’de yolcu dolu bir minibüste kimin nereden olduğunu anlamanın hiç de kolay olmaması (Sen de mi? / Na Wewe), iç savaş sonrası hayatın gerçeklerinden hayal gücü sayesinde uzaklaşan Lübnanlı bir genç (Dalgalar / Waves’ 98) ve kızını kaybetme korkusu yaşayan bir babanın aldığı zor kararın inanılmaz sonuçları (Her Şey Güzel Olacak / Everything Will Be Okay).





Ödüllü kısa filmler 18 Mayıs'ta gösterime girecek.



Hiç yorum yok:

Yorum Gönder