8.06.2018
'A Simple Favor / Küçük Bir Rica' 14 Eylül’de vizyonda!
Bir gün, en yakın arkadaşı Emily (Blake Lively) aniden ortadan kaybolur.
Stephanie tüm enerjisini Emily’ye ne olduğunu öğrenmeye harcarken, Emily’nin kocası Sean (Henry Golding) da şaşırtmacalar, ihanetler, sırlar ve bu sırların açığa çıkmasıyla, aşk, sadakat, cinayet ve intikamla dolu bu hikayede ona yardım edecektir.
Yönetmen Paul Feig’in (Ghostbusters, Spy, Bridesmaids), Darcey Bell’in aynı isimli çok satan romanından beyazperdeye uyarladığı A Simple Favor / Küçük Bir Rica’nın Türkçe altyazılı ilk fragmanı yayınlandı.
Başrollerini Anna Kendrick ve Blake Lively’nin paylaştığı film, ülkemizde ABD ile aynı anda, 14 Eylül’de sinemalarda.
Tür: Gerilim, Gizem
Yönetmen: Paul Feig
Senaryo: Jessica Sharzer
Oyuncular: Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding
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