20.06.2018
'Bir Hint Fakiri’nin Olağanüstü Yolculuğu' 29 Haziran’da vizyonda!
Ancak Paris’e ayak bastığı andan itibaren hiçbir şey planladığı gibi gitmez.
Tuhaf bir taksi şoförüyle yaptığı yolculuk sonunda kendini şehir dışındaki bir IKEA’da üstelik Marie adlı güzel bir kıza sırılsıklam aşık olmuş bir şekilde bulur.
O da yetmez, yanlışlıkla bir dolabın içinde kapalı kalarak Avrupa’da bambaşka bir yere kargolanır.
Sınır polislerinden ve Somalili mültecilerden uzak durmaya çalışırken yol boyunca birbirinden renkli ve eğlenceli karakterlerle tanışır.
Roma’da dans pistlerinden Akdeniz’de sıcak hava balonuna uzanan bir dizi eğlenceli yolculuk yapar.
Tek istediği sağ salim Paris’e hayallerine geri dönebilmektir.
Bakalım Aja kıvrak zekası, yaratıcılığı ve sihirli numaralarıyla yeniden Marie’ye kavuşabilecek ve babasını bulabilecek midir?
Yönetmen Ken Scott’tan (Delivery Man, Starbuck) dünyayı anlamak ve mucizelerine tanık olmak üzerine dokunaklı, eğlenceli ve aşk dolu bir hikaye, The Extraordinary Journey of the Fakir / Fakir: Bir Hint Fakiri’nin Olağanüstü Yolculuğu 29 Haziran’da sinemalarda.
Romain Puertolas’ın Bir Ikea Dolabında Mahsur Kalan Hint Fakiri’nin Olağanüstü Yolculuğu isimli çok satan romanından uyarlanan filmin başrollerini Bollywood yıldızı Dhanush, Gerard Jugnot, Berenice Bejo (The Artist), Erin Moriarty (Captain Fantastic), Barkhad Abdi (Blade Runner) ve Ben Miller paylaşıyor.
Yönetmen: Ken Scott
Senaryo: Luc Bossi, Romain Puértolas (Roman)
Yapımcılar: Audrey Abiven, Aditi Anand, Keshav Anand
Görüntü Yönetmeni: Vincent Mathias
Kurgu: Philippe Bourgueil, Yvann Thibaudeau
Müzik: Nicolas Errèra
Süre: 100 dk
Yapım Yılı: 2017
Ülke: Fransa, ABD, Hindistan
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