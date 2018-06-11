Herkes dünyanın bir numaralı tenisçisi olan Björn Borg’un 5. Wimbledon şampiyonluğu için nefesini tutmuş bekliyor.
Ancak pek azı başarının ardındaki gizli hikayeden haberdar; 24 yaşındaki Borg, sona yakın, tükenmek üzere, miadını doldurmuş ve anksiyeteyle boğuşuyor.
Bu sırada zorlu rakibi John McEnroe, 20 yaşında ve Wimbledon tahtını Borg’un elinden almaya kararlı.
Borg McEnroe, başarı ve bedeli üzerine bir hikaye.
Dünyanın en iyi iki tenisçisinin, yirmili yaşlarının başında, kariyerlerine mahkum oluşunu anlatıyor.
Tenis camiası tarafından ticarileştirilmiş iki karikatür: “Buz Borg” ve “Süper-velet”; daimi olarak birbirinin zıttı olmaya indirgenmiş Buz ve Ateş.
1980 Wimbledon turnuvası boyunca iki rakip, yaşadıklarını anlayabilecek tek kişinin, en büyük rakibi olan bir diğeri olduğunu fark eder.
Borg McEnroe
Yönetmen: Janus Metz
Oyuncular: Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård
Ülke: İsveç, Danimarka, Finlandiya
Yapım: Sanne Glaesel
İthalat: Mars Prodüksiyon
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Borg McEnroe, 8 Haziran'da gösterime girdi..
Filmin mmknmrtb notu ::
"Tenis hayata benzer, yetenekler kadar karakterler de yolun gidişatını ve finalin sonucu belirler." mottolu film; yaptıkları spor aynı, karakter ve psikolojik durumları farklı iki büyük tenisçi ile onların 1980'deki o efsane final maçına dair, biyografik ve de sportif bir drama..
6 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder