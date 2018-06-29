29.06.2018
'Capt'n Sharky / Kaptan Dandun' 6 Temmuz'da vizyonda!
Kendini kusursuz bulan Kaptan Dandun, dostları Mikey ve Bonnie ile gerçek arkadaşlığı, özveriyi ve macerayı öğrenecekti.
Onları alt etmek isteyen düşmanlar ise, Dandun ve arkadaşlarının birbirlerine bağlılıklarından ve Kaptan Dandun’un derin denizlerdeki dev dostlarından haberdar değillerdi.
Yönetmen: Hubert Weiland
Senaryo: Gabriele M. Walther, Mark Slater
Yapımcı: Gabriele M. Walther
Müzik: Stefan Maria Schneider
Tür: Animasyon, Aile
Süre: 92 dk
Yapım Yılı: 2017
Ülke: Almanya
'Capt'n Sharky / Kaptan Dandun' 6 Temmuz'da sinemalarda..
Seslendirenler: Fatih Özkul, Müjde Çapraz, Ayşegül Bingöl, Rıza Karaağaçlı, Çağatay Kehribar, Mehmet Zorlu, Erol Eren, Sait Seçkin, Gökmen Bayraktar, Murat Değirmenci
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