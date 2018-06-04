4.06.2018
Deniz ve Güneş
Yaşar Tolga Bozkurt tarafından kaleme alınan film, babasının zoruyla mantık evliliği yapmak üzere olan Deniz (Burak Serdar Şanal)’in, sözde nişanlısı ile gittiği Burgazada tatilinde Güneş (Şafak Pekdemir) ile karşılaşmasını konu alıyor.
Filmi izleyecekler, Güneş’i işitme engelli sanan Deniz’in işaret dilini öğrenip Güneş ile konuşmaya başlamasıyla aralarında yaşanan benzersiz tutkuya ve aşkın hikayesine tanık olacaklar.
Yaz aylarında herkesin içini ısıtacak Deniz ve Güneş'in çekimleri Burgazada ve Marmaris’de tamamlanırken, filmin oyuncu kadrosunda Şafak Pekdemir, Burak Serdar Şanal, Melissa Giz Cengiz, Eylül Öztürk, Yaşar Tolga Bozkurt, Ayşen İnci, Levent Özdilek, Yener Gürsoy, Seda Oğuz, Selahattin Taşdöğen ve Bilionera şarkısıyla Otilia Bruma yer alıyor.
Yönetmen: Barış Denge
Senaryo: Yaşar Tolga Bozkurt
Görüntü Yönetmeni: Feza Çaldıran
Müzik: Fırat Yükselir
Yapımcı: MT Film Prodüksiyon AŞ (Mehmet Toptan – Yaşar Tolga Bozkurt )
Yürütücü Yapımcı: ATS Film Yapım, Özge Şenocak Polat
Oyuncular: Şafak Pekdemir, Burak Serdar Şanal, Melissa Giz Cengiz, Eylül Öztürk, Yaşar Tolga Bozkurt, Ayşen İnci, Levent Özdilek, Yener Gürsoy, Seda Oğuz, Selahattin Taşdöğen ve Otilia Bruma
Filmin mmknmrtb notu: 2 /10
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