4.06.2018

Deniz ve Güneş


Yönetmenliği Barış Denge’nin, yapımcılığını MT Film Prodüksiyon olarak  Mehmet Toptan ve Yaşar Tolga Bozkurt’un, yürütücü yapımcılığını ATS Film Yapım olarak Özge Şenocak Polat’ın üstlendiği, başrollerini ise Şafak Pekdemir ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı film, Deniz ve Güneş, 1 Haziran’da vizyona girdi.

Yaşar Tolga Bozkurt tarafından kaleme alınan film, babasının zoruyla mantık evliliği yapmak üzere olan Deniz (Burak Serdar Şanal)’in, sözde nişanlısı ile gittiği Burgazada tatilinde Güneş (Şafak Pekdemir) ile karşılaşmasını konu alıyor.

Filmi izleyecekler, Güneş’i işitme engelli sanan Deniz’in işaret dilini öğrenip Güneş ile konuşmaya başlamasıyla aralarında yaşanan benzersiz tutkuya ve aşkın hikayesine tanık olacaklar.

Yaz aylarında herkesin içini ısıtacak Deniz ve Güneş'in çekimleri Burgazada ve Marmaris’de tamamlanırken, filmin oyuncu kadrosunda Şafak Pekdemir, Burak Serdar Şanal, Melissa Giz Cengiz, Eylül Öztürk, Yaşar Tolga Bozkurt, Ayşen İnci, Levent Özdilek, Yener Gürsoy, Seda Oğuz, Selahattin Taşdöğen ve Bilionera şarkısıyla Otilia Bruma yer alıyor.


Yönetmen: Barış Denge
Senaryo: Yaşar Tolga Bozkurt
Görüntü Yönetmeni: Feza Çaldıran
Müzik: Fırat Yükselir
Yapımcı: MT Film Prodüksiyon AŞ (Mehmet Toptan  –  Yaşar Tolga Bozkurt )
Yürütücü Yapımcı: ATS Film Yapım, Özge Şenocak Polat
Oyuncular: Şafak Pekdemir, Burak Serdar Şanal, Melissa Giz Cengiz, Eylül Öztürk, Yaşar Tolga Bozkurt, Ayşen İnci, Levent Özdilek, Yener Gürsoy, Seda Oğuz, Selahattin Taşdöğen ve Otilia Bruma




Filmin mmknmrtb notu:   2   /10



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