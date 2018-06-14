Kuzey, arkadaşı Sami ile Eski Foça’da Karayel isimli oteli işletmektedir.
1998 yılında Rum köyleriyle ilgili araştırma yapmak için Eski Foça’ya gelen genç ve güzel Şafak, Karayel Oteli’nde kalır.
Şafak, Kuzey’e aşık olur, Kuzey Şafak’ı sadece sever.
Şafak, beş kez Kuzey’den ayrılır, ama geri döner..
Arabasıyla çıktığı son ayrılışında kaybolur.
Tüm aramalar sonuçsuz kalır, Şafak kayıptır.
Kuzey, arkadaşı Balıkçı Yunus ile birlikte Şafak’ı beş yıl boyunca aramaya devam eder..
2003 yılında otele Çiğdem gelir.
Kuzey’in abisinin yardımcısı olan Çiğdem, iflas etmekte olan otelin borçlarını üstlenir ve oteli kurtarır.
Bu sürede Çiğdem de Kuzey’e ilgi duyar.
Bu, Kuzey’e sadece Şafak’ı yine yeniden hatırlatır.
Balıkçı Yunus’un Şafak’ın arabasının kalıntılarını deniz altında bulduğunu söylemesinden sonra Kuzey otelden ayrılır.
Şafak’la buluşmaya aynı yere gider..
Düş Kırgınları, 15 Haziran'da sinemalarda..
Filmin mmknmrtb notu ::
2010 tarihli Kar Beyaz adlı filmini gayet beğendiğim yönetmen Selim Güneş'ten, tam bir hayal kırıklığı..
Filmi izlemenin üzerinden iki hafta geçmiş olmalı; hemen akabinde yazmayı düşündüğüm bazı şeyler vardı, ama şu anda bu işe hiç bulaşmak istemiyorum..
Filmden aklımda kalanlar; senaryo başta olmak üzere kötü bir iş çıkarıldığı ve filmin baş kahramanı olan Kuzey efendinin, ibretlik halleri..
Eski devrimci, yeni girişimcilerimizden Kuzey, arkadaşıyla birlikte işlettiği 'butik' otele adeta demir atmış vaziyette, otelci gibi değil de 'emekli tatilci' gibi yaşayan, karizmatik bir arkadaşımızdır..
Tıpkı üstteki -size biraz karışık gibi gelecek- tanıtım yazısında da belirtildiği gibi, bu entel ve ağır ağbi, ağını örüp pusuya yatmış bir örümcek misali sürekli otelde beklemekte, otele/ağa düşen bazı genç ve güzel kadınlar da hemen buna aşık olmaktadır..
İddia edildiği gibi kendisi ölümü falan beklememekte, yazar ayağına, öyle boş boş takılmaktadır..
En son, buna yine delicesine aşık olan ve "Kaldır şu mağrur kıçını da gel benle, gezelim eğlenelim birazcık lan." demeye çalışan kızcağıza, "Yok ben gelemem sen git, şu rahatımı senin için hiç bozamam valla." mealinde burun kıvıran Kuzey, kız çekip gidince de bi güzel bunalıma girer ve koltuğuna iyice yayılarak, uzun uzun ufuklara bakıp, onun geri dönmesini bekler..
Evet, aynen düşündüğünüz gibi, herif tam dayaklık!.
Neyse efenim, hiç bulaşmak istemediğim halde, yine de şu adam hakkında yazmadan duramadım..
Siz bana bakmayın ama, belki de kıskançlıktan böyle yazmış olabilirim..
Çapkın devrimci Kuzey'in 'nefes kesici' aşk maceraları sinemalarda; çok isterseniz eğer buyrun izleyin ve kendiniz karar verin buna..
Düş Kırgınları
Yönetmen: Selim Güneş
Oyuncular: Mert Tanık, Denise Ankel, Bahar Yanılmaz
Ülke: Türkiye
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Nur Güneş
4 /10
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