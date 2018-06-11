Elias og Storegaps Hemmelighet / Sevimli Tekneler

Elias Büyük Liman’da çalışmaya başlayabileceğini öğrendiğinde çok mutlu olur.
Tüm arkadaşlarını geride bırakarak kendisine yeni bir hayat kuran Elias, Büyük Liman’ın sandığı kadar muhteşem bir yer olmadığını görür.
Elias, burada yerel bir çetenin yasa dışı bir maden çıkardığını keşfeder ve bu yasa dışı operasyonu ortaya çıkarmak ister.
"Amerikalılar, Cars serisiyle bu işi başarırlar da biz neden bir benzerini yapamayalım ki" ara gazıyla aşka gelen Norveçli dostlarımızdan gelen bu animasyon, suda yüzebilen tekneler başta olmak üzere, çevredeki muhtelif araçları, elden geldiği kadar canlandırıyor..
Küçük bir sahil köyünün genç bir kurtarma teknesi olan Elias'ın başından geçenleri anlatan film, çocuklara ve gençlere yönelik -ilk aşk da dahil- bir takım 'hayat dersleri'ni -eğlenceyle karışık- vermeyi amaçlıyor..
Elias og Storegaps Hemmelighet, insansız -ama insanların yarattığı- bir ortamda/dünyada, her haliyle 'insanlaştırılmış' araçların macera dolu yaşantılarına, Norveç'ten mütevazı bir katkı sunuyor..
Elias og Storegaps Hemmelighet / Anchors Up / Sevimli Tekneler
Yönetmen: Simen Alsvik, Will Ashurst
Tür: Animasyon
Süre: 73 Dakika
İthalat: Sola Media
Dağıtım: TME Films
Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
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