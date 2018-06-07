7.06.2018
Fazıl Say'dan Chopin Noktürnler albümü!
Piyano denildiğinde akla gelen ilk eserlerden olan ve “gece müziği” anlamına gelen noktürnlerden oluşan “Chopin Noktürnler”; hislendiren, sakinleştiren, duygulandıran melodik yapısıyla yaz gecelerine dinginlik getirecek bir albüm..
Fazıl Say’ın, dünyada ilk kez 2017 yılında Warner Müzik tarafından yayınlanan “Chopin Noktürnler” albümü, Türkiye’de ilk kez Ada Müzik etiketiyle müzikseverlere ulaşıyor.
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say dünyada büyük ilgi gören albümünde, Chopin’in romantik dönemde piyano için yazdığı en güzel ve tanınmış parçaları olan noktürnlerini
yorumluyor.
“Chopin Noktürnler”inin çok dinlendirici bir albüm olduğunu ifade eden Say, albümle ilgili olarak “Stresli ve zor hayatlarımızda bu parçaların, bu yaz bizi bir suyun sakinliğine ve bir rüzgârın naif esintisine doğru çekip, ruhlarımızı dinginleştireceğine inanıyorum” şeklinde konuşuyor.
Fazıl Say’ın “güzel yaz gecelerinin sakin müziği” olarak tanımladığı noktürnler, müzikseverleri yaz tadında bir müzik ziyafetine davet ediyor.
“Chopin Noktürnler” albümü, Ada Müzik etiketiyle tüm müzik marketlerde!
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