26.06.2018
Hewno Bereng / Renksiz Rüya
Annesinin ölümünün ardından iyice içine kapanıp gördüğü kötü rüyalarla savaşmaya çalışan Mirza’nın hayatı, Mir Ahmed’in bir süreliğine evlerine misafir gelmesiyle değişir.
Renksiz Rüya, kuşatılmış bir zaman aralığında çocukluk, matem ve hayallerin hikâyesini, bir çocuğun yaşam ritmi ve farkındalığı üzerinden anlatıyor.
Hewno Bereng / Renksiz Rüya, 22 Haziran'da gösterime girdi."
Filmin mmknmrtb notu ::
Kendince şüphelendiği -alâkalı alâkasız- herkesi sokak ortasında öldürecek kadar gözü dönmüş ceberut bir devletin kuşatması altındaki bir kentin insanlarının halet-i ruhiyesini, öksüzlüğün kahredici ağırlığıyla ezilen bir çocuğun hayata katlanışına paralel bir hassasiyetle anlatan, oldukça başarılı 'minimalist' bir drama..
Varlığına en çok muhtaç olduğu bir yaşta anasız/çaresiz/sevgisiz/umutsuz kalakalmış Mirza; iç dünyasına -yaşantısının her anında- kara kâbuslar olarak çöken ve onu, umarsızca yazdırdığı muskalarla savaşmaya zorlayan bu zifiri karanlığı, ağbisinin arkadaşı Mir Ahmed’le birlikte -azıcık da olsa- aydınlatabilecek midir?.
Ufacık, masum bir çocuğun maddi ve manevi dünyasını böylesine karartan, küçük omuzlarına kaldırması imkânsız yükler yükleyen; ona, 'bir daha üzülmemek için kimseyi, hiçbir şeyi sevmeme' yemini ettiren bir düzenin yaratıcılarına ve bilcümle bekçilerine lanet olsun!.
Yönetmen: Mehmet Ali Konar
Oyuncular: Cıvan Güven Tunç, Bilal Bulut, Orhan Alici, Cuma Karaaslan
Ülke: Türkiye
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Zerr Film
7 /10
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