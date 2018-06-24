İstanbul Blue Night 'Joe Satriani'yle başlıyor!

Rock müziğin birbirinden önemli isimlerini müzikseverlerle buluşturacak konser serisi 27 Temmuz’da dünyanın en saygın gitar virtüözlerinden Joe Satriani’yle başlıyor.
GİTARLARIN EFENDİSİ JOE SATRIANI
Konser serisinin ilkinde dünyanın en önemli gitar virtüözlerinden Joe Satriani, Mart 2018’de çıkardığı yeni albümü “Beyond the Supernova”nın ardından çıktığı dünya turnesi kapsamında, 27 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.
Joe Satriani’nin heyecanla beklenen sahne performansının özel konuğu ise Türk Heavy Metal Müziği’nin köklü temsilcisi Pentagram.
|Pentagram
27 Temmuz akşamı KüçükÇiftlik Park’ta Joe Satriani ile aynı sahneyi paylaşacak olan metal müziğin Türkiye’deki öncüsü Pentagram’ın üyeleri konser öncesi Joe Satriani hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdiler;
Tarkan Gözübüyük:
Satriani, tek kelime etmeden anlattığı kozmik hikayelerle bizi tedavi etti. Gitaristleri, serseri karizmasıyla prim yapmak yerine frekans ve titreşim evrenini keşfederek müzisyen olmaya özendirdi. Bilen bilir, hiçbir mukayese yahut kompliman kendisini tarif etmeye yetmez.
Metin Türkcan:
Satriani özellikle melodik soloları ile bana her zaman ilham vermiş çok değerli bir müzisyen ve harika bir insan... Kendisi ile aynı sahneyi paylaşacak olmak gerçekten muhteşem.
Hakan Utangaç:
Satriani birçok insanın gitar çalmaya başlama sebebinin yanı sıra, gitaristlerin albüm çıkartma furyasına da etki etmiş bir uzaylı.
27 Temmuz akşamı meraklıları için benzersiz bir müzik ziyafeti yaşatacak olan Joe Satriani konserinin hemen ardından İstanbul Blue Night Küçük Çiftlik Park’ta; Ağustos ayında efsanevi Oasis grubunun kurucusu ve solisti Liam Galliger ile İngiliz alternatif rock grubu Starsailor’ı, Eylül’de ise Imagine Dragons’ı BKM organizasyonuyla ağırlayacak.
Kapı Açılış: 17:00
DJ: 17:00- 20:00
Pentagram: 20: 00 – 21:00
Joe Satriani: 21:30
Bilet Satış: Biletix
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder