İstanbul Modern Sinema: Bacağınızı Biraz Çeker Misiniz?

Oscar’a damgasını vuran “MeToo” hareketinden 71. Cannes Film Festivali’ndeki kadın eylemine uzanan, sinema endüstrisindeki kadın haklarının ve ayrımcılığının popüler gündemi hiç olmadığı kadar yakaladığı bu dönem bir yandan kadınların el ele basamakları tırmanmasına, günümüzün politik gündeminde fark yaratmasına, bir yandan da birbirinden sıkı kadın filmlerinin doğumuna tanıklık etti.
Japonya’dan Fransa’ya, Afganistan’dan İran’a farklı karakterler, coğrafyalar ve diller üzerinden bir araya gelen kadın filmlerinden oluşan Bacağınızı Biraz Çeker Misiniz? seçkisi, medyada ve hayatta belki eskisine göre daha sıcak hissedilen bu kadın dayanışmasına bir işaret, bir vurgu, bir selam niteliğinde.
Programda Pelin Esmer’in dördüncü uzun metrajı İşe Yarar Bir Şey, Naomi Kawase’nin zarif ve ince yönetmenliğiyle Aşkın Gözü (Hikari), 2017’nin gözde filmlerinden Western ile yılın en çok konuşulan animasyonlarından Pervane (The Breadwinner) gibi 11 film yer alıyor.
21 Haziran - 1 Temmuz, 2018
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder