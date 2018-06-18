Bir grup genç yazar adayı, bir atölye çalışması için ünlü yazar Olivia Dejazet’in rehberliğinde bir araya gelir.
Gençlerden kasabanın endüstriyel geçmişiyle de bağ kuracak bir suç romanı yazmaları istenir.
Romanında yarattığı katil karakterle kendini rahatsız edici şekilde özdeşleştiren ve asabi tavırlarıyla sivrilen genç Antoine, atölyenin gidişatını tamamen değiştirecektir.
Fransız sinemasının en önemli yönetmenlerinden Laurent Cantet, kurgu ve yaratıcısı arasındaki ilişkiyi masaya yatırdığı, Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde gösterilen yeni filminin senaryosunu, Kalp Atışı Dakikada 120 ile dikkat çeken Robin Campillo ile birlikte yazdı.
Sınıf / Entre Les Murs filmiyle Altın Palmiye'ye layık görülen Laurent Cantet'nin bu son filmi Başka Sinema'da vizyona girdi!
L'atelier / Atölye / The Workshop
Yönetmen: Laurent Cantet
Oyuncular: Marina Foïs, Matthieu Lucci, Florian Beaujean
Ülke: Fransa
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
İthalat: Siyah Beyaz
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