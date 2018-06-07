Sherlock Gnomes / Cüce Dedektif Şerlok

Cino ve Jülyet arkadaşları ve aileleriyle birlikte şehre ilk ez geldiklerinde en büyük endişeleri yeni bahçelerini ilkbahara hazırlamaktır.
Ancak kısa süre içinde birinin tüm Londra’daki bahçe cücelerini kaçırdığını öğrenirler.
Cino ve Jülyet evlerine döndüklerinde bahçelerindeki her şeyin kaybolduğunu görürler ve arayabilecekleri tek bir cüce vardır; Cüce Dedektif Şerlok.
Londra’nın bahçe cücelerinin ünlü dedektifi ve yeminli koruyucusu yardımcısı Watson’la birlikte olayı incelemek üzere gelir.
Gizem, cücelerimizi, yeni süslemeler bulacakları, şehrin keşfedilmemiş bir yanını araştıracakları eğlenceli bir maceraya sürükleyecektir.
İdari yapımcı Sör Elton John.
Yapımcılar Steve Hamilton Shaw, David Furnish ve Carolyn Soper.
Uyarlanan karakterlerin yapımcıları Rob Sprackling & John Smith, Andy Riley & Kevin Cecil, Keely Asbury ve Steve Hamilton Shaw.
Hikaye yazarları Andy Riley ve Kevin Cecil ile Emily Dee Cook ve Kathy Greenburg.
Senaryo yazarı Ben Zazove.
Yönetmen John Stevenson.
Macera dolu bu devam filminde karakterleri seslendirmek üzere ekibe yeniden dönen sanatçılar; James McAvoy, Emily Blunt, Michael Caine, Maggie Smith, Stephen Merchant ve Ozzy Osbourne. Ayrıca Johnny Depp, Cüce Şerlok’u, Chiwetel Ejiofor, Watson’ı ve Mary J. Blige da Irene’ı seslendiriyor.
CÜCELER EVDEN UZAKTA
Biri, Londra’nın bahçe süslemelerini çalıyor ve bu kadar küçük boyutta bir gizem için
aranabilecek tek bir dedektif var; Cüce Şerlok.
Yapımcı Steve Hamilton şunları söylüyor; “Devam filmi için başından itibaren farklı bir klasik hikayeyi almak ve “cüceleştirmek” gerekiyordu. Uzun bir fikir listemiz vardı. Ama Uluslararası farkındalık açısından hiçbir karakter Sherlock Holmes’la boy ölçüşemedi. Bu da Cino ile Jülyet’i aksiyon dolu bir dedektif hikayesine sürükleme fırsatını sundu.”
Yönetmen John Stevenson şöyle anlatıyor; “Cüce Şerlok’ta türleri değiştirdik. İlk filmimiz müzikal bir romantik komediydi. İki bahçe arasındaki bir kan davasını konu alıyor, birkaç mekan ve çok az risk içeriyordu. Ama Cüce Şerlok, bir komedi aksiyon macera. Senaryo yazarı Ben Zazove, bir Sherlock hikayesine daha uygun olduğu için mekanı Londra’ya taşıdı. Londra aynı zamanda bize daha geniş bir alan sağladı. Kahramanlarımızı bildikleri bahçe mekanlarından çıkarmamıza ve hepsi narin seramik cüceleri kolaylıkla kırabilecek olan şehrin sert yüzeylerine, hızlı giden taşıtlarına ve milyonlarca insanın arasına sokmamıza olanak sağladı. "
Yapımcı Carolyn Soper şunları söylüyor; “Londra’nın büyüklüğü bu hikaye için olağanüstü bir mekan oluşturdu. Londra’nın tüm simgesel mekanları çok küçük olan cücelerin yanında daha da büyük göründü. Tasarım ekibi gerçeğine çok benzeyen modern bir Londra yaratma konusunda müthiş bir iş çıkardı. Belki telefonlarımızla bu kadar ilgilenmiyor olsak sanki cüceleri etrafta koşuştururken görebilirmişiz gibi neredeyse inandırıcı olmasını sağlıyor.”
İki orijinal şarkısı ile birlikte dönen ve şarkıları filmin müziklerine ilham veren yapımcı Sör Elton John şöyle anlatıyor; “Aslında Londra’ya bir aşk mektubu. Çok sayıda muhteşem senaryo ve çok sayıda farklı mekan var. Onları film boyunca bahçede bırakmak çok sıkıcı olurdu.”
Sevimli Cüceler Cino ve Jülyet’te Montague ve Capulet bahçelerinin dehşet verici yıkımlarından sonra bir zamanlar geçimsiz olan komşular farklılıklarını bir kenara bırakıyor ve yeni oluşturdukları bahçe ailelerini Stratford-upon-Avon’daki sakin hayatlarından alarak Londra’ya yerleşiyorlar.
Ardından Lord Redbrick (Michael Caine) ve Leydi Bluebury (Maggie Smith) emekli olarak Cino ile Jülyet’i bahçe liderleri olarak yeni sorumluluklarıyla mücadele etmek üzere bırakıyor.
McAvoy şunları söylüyor; “Biraz daha olgunlaşmaları gerekiyor. Bu da onları biraz sinirlendiriyor. Jülyet yeni işine doğruca giriyor. Cino eskiden yaşadıkları eğlenceyi özlüyor ve büyük bir kopukluk oluyor.”
Blunt şöyle anlatıyor; “Jülyet değişikliklerle Cino’dan daha iyi başa çıkıyor. Artık bütün cüce topluluğundan ve bahçenin temizliğinden sorumlular. İlişkilerinin başında tam olarak akıllarında olan gibi değil.”
Anlaşmazlıklarının ortasında bahçeye görülmemiş bir kötü geliyor ve aileleriyle arkadaşlarını kaçırıyor.
Kaçırılanlar arasında yer alan hayranların favorisi olan Benny (Matt Lucas), Nanette (Ashley Jensen), Paris (Stephen Merchant) ve Fawn (Ozzy Osbourne), aile dostu eğlence için yeniden ekibe katılıyorlar.
Soper şunları söylüyor; “Matt Lucas ve dört dörtlük, profesyonel komedi oyuncuları. İkisi için de en zor şey repliğin sadece bir versiyonunda kalmak, Çünkü bize çok fazla seçenek sundular.”
Shaw şunları söylüyor; “Oyuncu kadromuz çok şey katıyor çünkü doğaçlama yapıyorlar. Stephen Merchant her zaman en çekici haliyle çok güldürüyor. Gerçekten anı yaşıyor ve tüm absürtlüğü kucaklıyor.”
Oyuncuların yoğun programı ortak kayıt ayarlamasını da zorlaştırmış. Ama sonunda en iyi çekimlerden biriyle sonuçlanmış.
Stevenson şöyle anlatıyor; “Michael Caine ve Maggie Smith’i birlikte kayda almayı başardık ve muhteşemdi. Dexter Fletcher ve Javone Prince, yaratık kardeşler Ronnie ile Reggie’yi seslendiriyor ve birlikte kayda girdiler. Çok komikti. Ama sürekli birbirlerini güldürdüler ve kayıt iki katı uzadı.”
Arkadaşlarının nerede olduğu hakkında bir fikirleri olmayan Cino ile Jülyet dünyanın en iyi seramik dedektif ikilisi olan Şerlok ile Watson’a başvuruyor.
Soper şunları söylüyor; “Şerlok, gizeme ve maceraya yeni bir öğe getiriyor. Çok iyi çizilmiş bir edebi karakter. Son derece zeki ama duygusal olarak kapalı. Muhteşem didaktif zekasına rağmen genelde etrafındakilere karşı dikkatsiz davranıyor. Bu da çok fazla mizaha neden oluyor.”
Jülyet karakteriyle geri gelen Emily Blunt şunları söylüyor; “Bu karakterlerin belli bir ağırlığı ve nostaljisi var. Yani onları bu dünyada hayal etmek gerçekten eğlenceli.”
İkonik kahramanların görünümlerini cüce olarak yeniden belirlemek biraz zor olmuş. Stevenson şunları söylüyor; “Geleneksel olarak Şerlok uzun boylu ve sinirli tasvir edilmiştir. Oysa cüceler kısa boylu ve bodurdur. Ortada bir noktada buluşmaya çalışmak onu Viktorya dönemindeki tıknaz bir çiftçi gibi gösterdi. O yüzden biz de Şerlok’un avcı şapkası, Watson’ın melon şapkası ve Şerlok’un çenesindeki beyaz sakalı gibi daha ince cüce motifleriyle daha bildik bir yol izlemeyi seçtik. Şerlok ve Watson’ın bahçe cücesi şeklinde üretilmiş, yüzlerce sinema ve televizyon uyarlamasına dayanan daha komik ve daha zevksiz yorumları gibi görünmeleri gerekiyor.”
Animatör Neil Boyle, bir dizi siyah beyaz 2D anime bölümde Şerlok’un zihninin kinetik işleyişini hayata geçirmek üzere görevlendirilmiş.
Soper şunları söylüyor; “Neil son derece yetenekli bir animatör ve elle çizilmiş animasyonu idare edebilmesi Şerlok’un düşünce sürecini göstermemize yardımcı oldu ve bir açıdan çeşitlilik ve mizah kattı.”
Stevenson şunları söylüyor; “Londra’da Cino ve Jülyet kendilerini bilinmeze doğru girerken buluyorlar ve Şerlok ile Watson’ın yardımına güveniyorlar. Kendilerini rahatsız ve tehlikelere açık hissediyorlar. Bu da ilişkilerini zorluyor. İlk filmde dışarıdaki baskının üstesinden gelirlerken bu film, birlikte kalmanın zorluğunu konu alıyor.”
Blunt şunları söylüyor; “Şerlok ile Watson’ın gelişi ilişkilerini karmaşıklaştırıyor. Arkadaşlarını bulmaları için onlara yardım ediyorlar. Ama Aynı zamanda onları birbirlerinden uzaklaştırıyorlar. Bu yolculukta kendileri hakkında çok şey öğreniyorlar.”
Cino rolüne dönen James McAvoy şunları söylüyor; “Cino, Şerlok’tan etkilenmiyor. Jülyet’in bu küstah, kendini beğenmiş havasından etkilenmesine sinir oluyor. Kendisini Şerlok’un gölgesi olarak Watson’a daha yakın buluyor.”
Ejiofor şöyle diyor; “Cino da Watson da ilişkilerinde yalnız hissediyorlar. İkisinin de partnerleriyle daha iyi iletişim kurmayı öğrenmek için çok çalışmaları gerekiyor.”
McAvoy şunları söylüyor; “Şerlok ve Watson her zaman ilginç ve tuhaf bir çift olmuştur. Şerlok şaşırtıcı, duygusuz ve bazen de budala gibi görünüyor olabilir ama son derece zekidir. Watson ise sabırlı, sadık dosttur. Bizim Şerlok ve Watson’ımız klasik dinamiği korurken onları beklenmedik yönlere götürüyorlar.”
Şerlok’u oynayan Johnny Depp şunları söylüyor; “Bana senaryoyu gönderdiklerinde beni sesli güldürmesini beklemiyordum. Bu karakterde biraz da sakarlığından kaynaklanan bir mükemmellik var. O bir dedektif, kendinden çok emin ve birlikte oynaması son derece eğlenceli biri.”
Şerlok’un uzun zamandır çile çeken partneri Watson’ı oynayan Chiwetel Ejiofor’ın da ilgisini senaryonun mizahi yanı çekmiş.
“Karakterlerde bir saygısızlık var ve çok eğlenceli. Ama seramik oldukları için aynı zamanda son derece narinler. Bu da kendi içinde bir gerginlik yaratıyor.”
Stevenson, performanslarının karmaşıklığından dolayı Depp ve Ejiofor’a övgülerini sunuyor; “Johnny, komedi ile dram arasında, bir an küstahken bir sonraki anda kırılgan olarak hiç çaba göstermeden geçiş yapabiliyor. Chiwetel, filmdeki en zor role sahip olabilir. Başta Watson’ın geleneksel yorumu gibi görünen bir karakteri canlandırıyor ve rolün ince karmaşıklıklarını tartışıyor.”
Kahramanlarımızın bir adım önünde Şerlok’un eski düşmanı bulunuyor. Moriarty, Şerlok’a ve korumaya yemin ettiği cücelere takıntı yapmış, manyak bir tart maskotu.
Shaw şunları söylüyor; “Moriarty, Şerlok’u değerli bir rakip olarak gören klasik bir kargaşa temsilcisi.”
Stevenson şunları söylüyor; “Moriarty’yi geliştirmek bir süreçti. Bir cüce olamayacağı için onu dışı masum, içi kötü olan kötü boynuzsuz heykelciği yapmayı düşündük. Lojistik olarak şehirde dolaşması için bir yönteme ihtiyacı vardı. Onu besin değeri olmayan, yapay maddelerle dolu, endüstriyel atıklardan ve şekerden yapılmış bir abur cubur olan “Üzümlü Işgınlı Tart”ların masum maskotu yapmaya karar verdik. Seramik olan diğer karakterlerinin çoğunun aksine o üzüm ve ışgından yapılmış. Bükülebiliyor, esneyebiliyor ve rahatlıkla bir çizgi karaktere benzeyebiliyor.”
Moriarty’nin sesi beklenmedik bir kaynaktan gelmiş. Yapım sırasında oyuncu Jamie Demetriou, Moriarty için bir geçici bir kayıt yapmış. Film yapımcılarının anında çok beğendiği sıra dışı bir performans sergilemiş.
Shaw şunları söylüyor; “Jamie, Moriarty’nin sesini keşfettiği için takdiri hak ediyor. Ona çılgın bir diyalog verdik ve alıp götürdü.”
Stevenson şunları söylüyor; “Moriarty, filmdeki en uç karakter. Jamie’yle turnayı gözünden vurduk. Moriarty’nin başka türlü konuştuğunu düşünemezdik.”
MİNİK DANSÇILAR
Cino ve Jülyet’te olduğu gibi Elton John’un varlığı, Cüce Şerlok boyunca da sağladığı
efsanevi müzik desteğiyle birlikte hissediliyor.
Depp şunları söylüyor; “Elton’ın herhangi bir işteki varlığı tamamen farklı bir boyut katar. Bernie Taupin ve o, milyonlarca klasik ve muhteşem şarkı yapmıştır. Kendilerinden çok fazla şey katarlar ve dünyanın duyması için sunarlar.”
John ve Taupin, film için iki yeni şarkıda, Jessie Ware tarafından seslendirilen “Better Together” ile çok sayıda Grammy ödülü ve Oscar adaylığı bulunan Mary J. Blige tarafından seslendirilen “Stranger Than I Ever Was”’da işbirliği yapmış.
Blige şarkıyı Şerlok için pek de sıcak duygular beslemeyen Viktorya tarzı bir oyuncak bebek olan Irene rolüyle seslendiriyor.
John şöyla anlatıyor; “Irene, Oyuncak Bebek Müzesi’nde bir amir. Yıllar önce Şerlok’la bir ilişkisi olmuş ve Şerlok sadece kendisini düşündüğü için ona çok kötü davranmış. Sonunda Irene’in yardımına ihtiyacı olunca Irene onu gördüğüne pek memnun olmuyor. O yüzden o ve diğer oyuncak bebekler büyük bir müzikal oyun ve dans sergileyerek “sen beni incittin ama şimdi her zamankinden daha güçlüyüm” diyor ve elbette Mary çok güzel bir şekilde oynuyor."
Blige şunları söylüyor; “Irene zeki ve güçlü bir hanımefendi. Ama Şerlok onu dikkatsizliğiyle gerçekten incitmiş. O yüzden Şerlok’un işleri ne kadar kötü bir şekilde berbat ettiğini bilmesini sağlıyor.”
Sopler şöyle anlatıyr; “Elton’In, Bernie’yle birlikte Irene için yaptıkları şarkının demosunu dinliyordum ve gerçekten çok beğenmiştim. Sonra Mary J.’in performansını dinledim ve şarkıya kattıklarını duyunca çok şaşırdım. Gerçekten sahiplenmiş.”
John, Taupin ile şarkıyı akıllarında Blige’ın olduğunu kabul ediyor. “Mary yıllardır arkadaşımdır ve bu şarkı için kusursuz kişiydi. Çok iyi bir oyuncu ve kendisini filmimizde görmekten çok mutluyum.”
Elton John fanları için film görsel ve müzikal sürprizlerle dolu. Stevenson şunları söylüyor; “Chris Bacon’ın yaptığı film müziğimiz, film boyunca klasik Elton John melodilerine birçok gönderme yapıyor. Ayrıca filmin içinde tanıdık görünen bir cücenin de kısa bir rolü var. O yüzden dikkatli bakın!”
McAvoy şunları söylüyor; “Elton’ın müziği, bu filmdeki bir başka karakter. Çok pozitif bir enerjisi var ve sadece onun şarkılarını dinleyerek büyüyen yetişkinler için değil aynı zamanda şarkıları ebeveynleri tarafından kendilerine dinletilen çocuklar için de nostalji içeriyor. Tüm nesiller için çekici.”
Filmin müzik albümünde ayrıca Pnau tarafından remiksleri yapılan Don’t Go Breaking My Heart,” “Saturday Night’s Alright For Fighting,” “Philadelphia Freedom” ve “The One” şarkılarının da yeni versiyonları yer alıyor.
John, eserlerini uyarlayan sanatçılara övgülerini sunuyor: “Chris ve Pnau harika bir iş sergilediler. Onlara istediklerini yapma izni verdim. Bu yüzden filmi gördüğümde ve nasıl kullandıklarını duyduğumda çok hoş bir şekilde şaşırdım. Bir animasyon filmi yaptığınızda her zaman ilk önce parçalar halinde görüyorsunuz. Tamamlanmış halini izlediğinizde hayal ettiğinizden çok daha iyi oluyor.”
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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