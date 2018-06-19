19.06.2018
'Tag / Yakalandın!' 29 Haziran’da vizyonda!
Çocukluk ruhlarını ve dostluklarını canlı tutmak için kendilerini, işlerini ve ilişkilerini tehlikeye atarak, “Elim sende!” savaş narasıyla birbirlerini yenmeye çalışırlar.
Bu yıl, oyun, hiç yenilmemiş olan bir arkadaşlarının düğününe denk gelir.
Bu da onu nihayet kolay bir hedef hâline getirecektir. Ama o, arkadaşlarının gelmekte olduklarını bilmektedir… ve hazırlıklıdır.
Gerçek bir hikayeye dayanan New Line Cinema komedisi Tag / Yakalandın!, bazı erkeklerin ayakta kalan son kişi olmak için ne kadar ileri gidebileceklerini ortaya koyuyor.
Jeff Tomsic’in (Comedy Central yapımı “Broad City”) yönettiği “Tag/Yakalandın!”ın başrollerinde Ed Helms (“Hangover” serisi, “We’re the Millers”), Jake Johnson (TV yapımı “New Girl”), Annabelle Wallis (“The Mummy”), Hannibal Buress (“Neighbors”), Isla Fisher (“Now You See Me”), Rashida Jones (TV yapımı “Parks and Recreation”), Leslie Bibb (“Iron Man 2”), Jon Hamm (“Baby Driver”, TV yapımı “Mad Men”) ve Oscar adayı Jeremy Renner (“The Hurt Locker”, “The Town”, “The Avenger” filmleri) yer alıyor.
Senaryosu Rob McKittrick (“Waiting”) ve Mark Steilen’a (TV yapımı “Mozart in the Jungle”), sinema hikayesi Mark Steilen’a ait olan “Tag/Yakalandın!”, “Ebelenmemek Planlama ve Tedbir Gerektirir” başlıklı, Russell Adams imzalı The Wall Street Journal makalesine dayanıyor.
Filmin yapımcılığını Todd Garner ve Mark Steilen, yönetici yapımcılığını ise Richard Brener, Walter Hamada, Dave Neustadter ve Hans Ritter üstlendi.
Filmin kamera arkası yaratıcı ekibi görüntü yönetiminde Larry Blanford, yapım tasarımında David Sandefur, kurguda Josh Crockett ve kostüm tasarımında Denise Wingate’ten oluşuyor.
Filmin müziği Germaine Franco tarafından bestelendi.
'Tag / Yakalandın!' 29 Haziran’da sinemalarda..
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