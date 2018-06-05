'The Bookshop' 8 Haziran'da vizyonda!

Kasabada kimsenin kitap okumayı sevmediğini fark etse de, azmi ve tükenmeyen inancı ile kitapçıyı kasabanın en çok işleyen dükkanlarından biri haline getirmeyi başarır.
Ne var ki kasabadan inatçı bir kadınının da kitapçı olan tarihi bina ile ilgili Florence’ın bilmediği başka planları vardır ve bunları gerçekleştirmek için her şeyi yapmaya hazırdır.
Florence kitaplara olan tutkusu ve inadı ile bunun üstesinden gelebilecek midir?
İspanyol sinemasının dünyadaki en yetenekli kadın temsilcilerinden olan festivallerin sevilen ismi Isabel Coixet, son filmiyle izleyenleri buram buram kitap kokan nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.
Berlin Film Festivali’nde prömiyerini yapan ve 2018 Goya töreninden En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleriyle ayrılan The Bookshop’ta ünlü oyuncular Emily Mortimer ve Bill Nighy “izleyenleri tek kelimeyle büyülüyor” (Hollywood Reporter).
2018 Goya Ödülleri En İyi Film, En İyi Yönetmen & En İyi Uyarlama Senaryo Ödülleri
2018 İspanya Sinema Yazarları Ödülleri En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Sinematografi, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülleri
2018 Gaudi Ödülleri En İyi Sanat Yönetmeni & En İyi Müzik Ödülleri
The Bookshop
Yönetmen: Isabel Coixet
Senaryo: Isabel Coixet
Oyuncular: Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson
Görüntü Yönetmeni: Jean Claude Larrieu
Kurgu: Bernat Aragonés
Yapım: İspanya, İngiltere, Almanya
Yapım Yılı: 2017
Dil: İngilizce
Renk: Renkli
Tür: Dram
Süre: 113 dakika
Türkiye Hakları: FİLMARTI Film
'The Bookshop' 8 Haziran'da Sinemalarda!
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